固緯(2423)今天召開重大訊息記者會，宣布董事會通過擬收購博計電子100％股權，收購價格為每股新台幣30.9元，總收購金額約新台幣4.45億元，收購股數1440萬股，預計2021年5月底前完成收購。

博計電子在1986年成立，主要製造及銷售產品為直流電子負載、交流電子負載、精密電流分流器、數位功率分析儀、自動測試設備及電池充放電測試系統等。其主要市場是在直流電源、交流電源、充電器、電池等電力能源相關產業的研究發展、生產製造及品質管制的測試應用。在過去30幾年，每年均以超過營業額的10％投入在研究發展支出，累積國內外專利共94件。

固緯指出，藉由本次股權收購計畫，預計可達成兩項主要綜效，1.產品線及銷售通路互補：固緯目前在全球有8個據點、超過400家的經銷商夥伴，透過固緯綿密的經銷網絡，預計博計電子的既有產品銷售可立即看到成效。同時，固緯寬廣的測試產品線，可滿足博計電子的直銷大客戶一次購足的需求；2.有鑑於能源短缺綠能產業興起，以及電動車的發展前景，固緯與博計電子的研發團隊，將針對微電網以及充電樁兩市場龐大商機，開發相對應的測試系統。

完成本次股權收購後，固緯也將繼續支持博計電子現有的經營團隊，博計電子目前的營業項目及各項業務，短期內並無計畫調整博計電子內部組織架構。

博計電子近兩年營運穩定，2018年營收2.08億元，稅後淨利460萬元，2019年營收1.69億元，稅後淨利980萬元。

(時報資訊)