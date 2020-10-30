警局頒發保大員警「破案茶」以資鼓勵。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警察局保安大隊第一中隊，運用大數據分析及治安熱區熱點資料，查毒品成績亮眼；日前在西屯區青海南街攔查違規自小客車，在車內查獲5包AAPE果汁粉（毛重34．41公克）毒品、14包愷他命毒品（毛重43．06公克）共計查獲毒品毛重86．08公克，全案依違反毒品危害防制條例案移送偵辦。

保安警察大隊表示，外包裝「AAPE」果汁粉是新興毒品，外包裝字樣取自日本某潮牌名稱，毒販將毒品摻雜於果汁粉中，讓人誤以為是果汁粉其實是毒品，並流竄於夜店、KTV、開轟趴等娛樂場所。

保安警察大隊指出，今年1至9月破獲「線上立破」績效合計1396件、1530人，包括，通緝犯、詐騙車手案、竊盜案、毒品案等，在警察局各月份線上立破績效評比均榮獲第1名佳績，警局頒發「破案茶」以資鼓勵。

保安大隊長葉志誠表示，保安大隊持續配合執行警察局規劃之各項臨檢、巡邏等勤務，展現維護本市治安的能量與決心，嚴正呼籲民眾「拒絕毒品，常保健康」。

根據內政部警政署績效評比資料顯示，台中市政府警察局去年「肅槍」、「緝毒」、「掃黑」、「打詐」等治安重點工作成績高居6都之冠；今年1到6月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項發生數均為6都最低，與去年同期比較，發生數減少、破獲數增加。

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(中時 )