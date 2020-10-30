台灣東洋藥品工業股份有限公司(台灣東洋)的國際合作藥廠－西班牙製藥商PharmaMar公司，19日召開記者會表示，旗下用來對抗腫瘤的新成分藥品Plitidepsin，經第1、2期臨床試驗發現可阻斷新冠病毒細胞繁殖，近期已在規劃進入第3期臨床試驗，若試驗成功，有望成為新冠肺炎治療新曙光。

台灣東洋指出，PharmaMar公司是在歐洲西班牙的上市公司，在今年4月宣布獲西班牙衛生單位批准進行藥物臨床試驗後，資本市場也對其寄予厚望。

日前，PharmaMar公司公布第1、2期人體臨床試驗結果，Plitidepsin達到安全性的主要試驗目標和療效次要試驗目標，以及顯著減少住院患者的病毒量和C反應蛋白(CRP)。此試驗收錄需住院至少7天的病患，發現患者在投藥後的第4到7天之間，病毒量顯著減少，7天所減少的病毒量約有50％，而第15天則平均減少70％。80.7％的患者在住院第15天前出院,38.2％的患者在住院第8天前出院。

到了第30天，沒有一個病人出現新冠肺炎症狀或感染跡象。根據第1批患者的研究結果，西班牙藥品和保健產品管理局（AEMPS）更開了綠燈，同意擴大試驗人數。目前PharmaMar公司也持續與該國衛生單位溝通，以規劃後續的第3期臨床試驗。

台灣東洋表示，東洋在2015年與PharmaMar簽訂台灣獨家代理權，對於Plitidepsin可能成為治療新冠肺炎的潛在藥物，會持續關注並與PharmaMar密切溝通。若藥品獲得安全性與有效性的驗證，台灣東洋將盡速向台灣食藥署提出新藥申請，引進台灣以保護國人健康。

(中時 )