藥妝連鎖店康是美瞄準萬聖節商機，宣布自即日起至11月17日陪消費者一起「搗蛋」度過萬聖節，糖果零食指定商品第2件6折起，還有因應雙11檔期推出「成雙購物節」，祭出高達700件商品買1送1、指定醫美品牌限時再85折、會員滿688送50現金折價券等，除了實體門市外，康是美網路商店也同步優惠！

康是美表示，全台門市和網路商店即日起至11月17日同步推出「成雙購物節」活動，囊括面膜、清潔、化妝水、精華液、乳液、乳霜、彩妝、生活用品等700件商品買1送1，其中，媚比琳品牌消費滿488送媚比琳極綻色指定唇膏，該品牌結帳單筆消費滿588元可再現折50元。

此外，康是美11月9日至11月17日加碼推出限時活動，指定醫美品牌限時再85折（含買1送1），推出超過百款商品與眾多優惠折扣，期望藉由藥妝通路店點的便利性、價位的多元化、商品流行性高，讓消費者在康是美一站購足所需。

康是美觀察，近期秋冬換季，加上日夜溫差大，消費者肌膚更容易出現油脂不平衡、乾癢、甚至產生皮屑，因此，保濕型的商品需求旺盛。此外，現在不能出國，康是美網路購物配合萬聖節活動，特別引進日本人氣零食品牌BOURBON、Kitkat、味覺糖，全數買1送1，即日起至11月17日，只要動動手指就能在網路上買得到。

(工商 )