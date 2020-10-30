聯發科（2454）第三季財報出爐，單季合併營收為972.75億元、季增43.9％、年增44.7％，毛利率44.2％、季成長0.7個百分點，歸屬母公司淨利132.51億元、季增82.8％、年成長93.7％，每股淨利8.42元。其中，單季合併營收及淨利皆創下歷史新高水準，毛利率更創下2015年第三季以來高峰。

法人指出，聯發科受惠於中國智慧手機品牌在第三季擴大拉貨，加上電視晶片、WiFi、Chromebook處理器及電源管理IC等產品出貨暢旺，帶動業績繳出歷史新高的亮眼成績單。

(工商 )