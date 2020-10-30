聯發科Q3業績亮眼 單季合併營收及淨利雙創歷史新高 16:202020/10/30 工商 蘇嘉維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯發科（2454）第三季財報出爐，單季合併營收為972.75億元、季增43.9％、年增44.7％，毛利率44.2％、季成長0.7個百分點，歸屬母公司淨利132.51億元、季增82.8％、年成長93.7％，每股淨利8.42元。其中，單季合併營收及淨利皆創下歷史新高水準，毛利率更創下2015年第三季以來高峰。 法人指出，聯發科受惠於中國智慧手機品牌在第三季擴大拉貨，加上電視晶片、WiFi、Chromebook處理器及電源管理IC等產品出貨暢旺，帶動業績繳出歷史新高的亮眼成績單。 (工商 ) #聯發科 #單季合併 #淨利 #季增 #歷史新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第三季賺翻＋在美官司和解 聯電雙喜臨門 04:102020/10/30 財經要聞 外資變臉 台積聯電軟腳 台股拉回12,546 14:372020/10/30 財經 1分鐘讀財經》疫情再起 外資狂搶台股5大抗跌產業 08:152020/10/30 財經 《半導體》聯電雙利多失靈 法說會後股價開低 10:002020/10/30 財經 《半導體》譜瑞-KY營運好到明年 三外資續力挺 12:332020/10/30 財經 伺服器商機竄起 譜瑞Q4營收不淡 04:102020/10/30 證券．權證 官司和解獲利佳 聯電捷報頻傳 04:102020/10/30 財經焦點 外資逆勢買超股 錢景俏 04:102020/10/30 證券．權證 光寶科三率三升 但認列商譽減損Q3獲利僅有29.9億元 14:402020/10/30 財經 《半導體》聯發科Q4需求穩健 營收力拚持平 16:482020/10/30 財經 財經熱門新聞 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 大選剩3天要逃命？專家爆美股最恐怖殺盤 - 財經 散戶驚嚇！台積電又殺了 大咖狠倒貨原因曝光 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。