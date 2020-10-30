主計總處今天公布第3季經濟成長率概估為3.33%，較8月預測數2.01%大幅增加1.32個百分點，也是9季以來最佳表現。

儘管武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續籠罩全球，主計總處說明，第3季經濟成長率能夠大幅上調，關鍵在於出口表現明顯優於預期所致。第3季經濟成長率顯著彈升，也有助於拉抬全年經濟成長率表現。1091030

(中央社)