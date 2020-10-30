出口亮麗 主計總處上修第3季GDP成長率至3.33% 16:322020/10/30 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 主計總處上修第3季GDP成長率至3.33%。（示意圖/達志影像/shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 主計總處今天公布第3季經濟成長率概估為3.33%，較8月預測數2.01%大幅增加1.32個百分點，也是9季以來最佳表現。 儘管武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續籠罩全球，主計總處說明，第3季經濟成長率能夠大幅上調，關鍵在於出口表現明顯優於預期所致。第3季經濟成長率顯著彈升，也有助於拉抬全年經濟成長率表現。1091030 (中央社) #成長率 #經濟成長率 #經濟 #主計 #主計總處 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 救產業 商總籲加發5000元三倍券 04:102020/10/30 財經焦點 《生醫股》大江Q3每股盈餘4.23元 前3季達11.86元 12:162020/10/30 財經 房市續旺 五大房仲10月交易量年增二成 15:002020/10/30 財經 十四五淡化成長率 攻高質量發展 04:102020/10/30 焦點新聞 美Q3經濟成長率飆歷史新高 04:102020/10/30 全球財經 《半導體》日月光投控Q4營收續攻高 明年成長可期 15:232020/10/30 財經 人氣攤販遭爆豬血放地上 食安處要求立即改善 12:152020/10/30 生活 第三季GDP成長 經長：會很不錯 04:102020/10/30 財經要聞 賴正鎰：召開國是會議 推動商業泡泡 04:102020/10/30 財經要聞 與101爭豔 八里首辦跨年煙火 04:102020/10/30 地方新聞 財經熱門新聞 散戶驚嚇！台積電又殺了 大咖狠倒貨原因曝光 - 財經 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 期貨專家洩拜登已失優勢 再曝貴金屬為何好過美元 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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