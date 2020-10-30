今年全球受新冠肺炎疫情之故，改變了許多生活、消費、行為模式，為因應時事，時報金犢獎29年來首次以線上宣傳的方式進行，並且推出了一系列由業界資深創意人主持的線上課程，讓師生們可以兼顧防疫與學習，持續誕生優秀作品。時報獎執委會表示，今年競爭相當激烈，參賽學生不受疫情阻撓，共超過200餘所大專院校參賽，收到了超過50,000件作品，有許多出乎預料的優秀作品前來角逐金犢獎，因此今年特邀集百位名師共同評選年度最優秀作品。

現在廣告、行銷、創意不再只有一個單一面貌，網路成為主流後，多元行銷方式加上創意，方才能將流量變現。因應這樣的市場趨勢，金犢獎在今年的創作題目推出多元主題，涵蓋IP形象設計、公仔設計、文創商品設計、城市形象海報、LOGO設計、動畫、網路互動、廣播、環境媒體、行銷等。參賽學生不再僅限於設計類群學生，更是有企業管理系、行銷系、公共關係系、資訊工程系等同學合力參賽，金犢獎為學生打造出最貼近業界的合作環境，讓學生們畢業後便能直接成為業界即戰力。

本屆共有18家企業合作夥伴提出策略題目，參與的合作單位有：旺旺集團、醒吾科技大學、財團法人旺旺文教基金會、台南學甲慈濟宮、漳州白礁慈慈濟宮、永和豆漿、掌閱科技股份有限公司、台品供應鏈科技公司、上海格力高、西雙版納傣族自治州文化和旅遊局、西雙版納文化旅遊投資開發有限公司、景洪市城市投資開發有限公司、英特爾®（中國）有限公司、冀台經濟文化交流協會、湖南和暢食品科技集團有限公司、南寧崑崙關戰役遺址保護管理委員會、南寧崑崙關文化旅遊有限公司、廣州秀美網路文化傳媒有限公司。

11/16（一）-11/22（日）即將啟動第一階段評審, 以線上評選方式進行, 有鑒於今年題目豐富且創作形式多元，因此邀請了臺灣高中及大學共計百餘名老師，共同為設計教育、培育社會菁英盡一份心力。時報金犢獎第一階段評審委員介紹如下。

第29屆時報金犢獎第一階段評審陣容。(圖/時報獎執委會)

第29屆時報金犢獎第一階段評審陣容。(圖/時報獎執委會)

第29屆時報金犢獎第一階段評審陣容。(圖/時報獎執委會)

第29屆時報金犢獎第一階段評審陣容。(圖/時報獎執委會)

(中時新聞網)