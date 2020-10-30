美國大選陷入膠著，期貨專家、RJO資深經理人哈伯孔(Bob Haberkorn)坦言，市場看法已從拜登(Joe Biden)篤定獲勝到開始出現川普(Donald Trump)佔上風跡象，他認為大選前黃金很難避免拋售，最低可能觸及每盎司1825美元，但貴金屬是短空長多，而且絕對比近期許多人的避險標的美元更好，「這1年來我聽到最好的事情是，Fed(聯準會)可以無限創造美元，但他們生不出更多黃金和白銀。」

哈伯孔說：「如果2星期前你問我誰會贏，我會告訴你是拜登。如果你今天問我，我開始覺得川普會根據一些已公布的數據，佔據了上風。」他表示，不論誰當選，對金融市場有重大影響的同一事件，也就是新紓困法案過關，都一定會發生。

金融市場對選舉結果反應還是會有差距，哈伯孔表示，若川普連任，股市、貴金屬市場都會上漲；拜登獲勝，由於增稅訴求，可能會引發股票拋售，但是由於民主黨主張的紓困方案規模大得多，貴金屬相較於川普當選會有更大漲幅。

哈伯孔還指出，拜登獲勝會讓金融市場發生改變，例如貴金屬、股市在疫情後往往同時上漲的態勢會結束，貴金屬行情會與股市脫鉤。他說：「疫情以來貴金屬和股市連動，是因為他們上漲原因是一樣的，都來自政府的財政刺激措施和印鈔票。所以當市場有足夠刺激，2021年對貴金屬來說會相當美好。如果拜登當選，股市會被加上些不利因素，但貴金屬市場沒有影響，只會享受大規模刺激帶來的好處。」

(中時新聞網)