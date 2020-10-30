1964年7月先總統蔣中正巡視福壽山農場果樹。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

1964年7月先總統蔣中正與蔣經國探訪福壽山農場場員。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

1957年福壽山農場開墾時的茅草屋。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

1965年8月先總統蔣經國與福壽山場員場眷合影。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

中橫通車60周年紀念暨闢路殉職榮民追思秋祭法會30日上午9時於梨山饗堂舉行，並邀請梨山地方各界共同參加。中橫公路通車對於國人而言，如同前塵舊事，但很多人不知道，除了開闢時殉難的225名榮民先烈之外，福壽山農場會成立，其實與中橫公路密不可分。

福壽山農場副場長陳靖儒指出，農場成立於中橫公路開工後，當時蔣經國先生接任退輔會主委後指示「在山區尋找適合地點種植蔬菜，以提供中橫築路施工人員生活所需」；經派員勘察後，決定在福壽山農場現址設置農場，生產蔬菜，初名「梨山榮民農場」。

根據榮民前輩口述，當時退輔會從各療養大隊待退士官兵中，遴選身心健康志願從事山地農墾者100人，攜帶3天乾糧從谷關徒步向山區前進，第1天夜宿佳陽部落後山草叢，第2天露宿梨山山麓「好漢坡」，到了第3天早上10點找到有水源的廣大草生地，即福壽山農場。

開墾人員依到達山頂之順序，每20人為1組，共分5組，互選資深人員擔任組長，並將隊伍分5個方向帶開，隨即砍伐茅草搭建茅舍，並以「農莊」為單位，沿著場本部周邊開闢周、漢、唐、宋、明等5個農莊，每莊各推派正、副莊長各1名，策劃與督導各莊生活，並由農業實驗單位指導、協助種植蔬菜。

福壽山農場於1958年6月歸建退輔會，並改名福壽山農場，除持續開墾場區，也從國外引進試種梨、桃、蘋果等果苗，創造高價值蔬果、茶葉等農產，奠定梨山蔬果農產發展基礎。此外，農場配合政府農業外交政策，協助執行「泰王山地計畫」等多項農業技術外援。

陳靖儒指出，截至1987年為止，福壽山農場共安置場員387 人，為安置及照顧開闢中橫公路的退除役官兵，1994年辦理場員土地放領共計357 戶，時至今日，榮民前輩多已老邁凋零，第二代、第三代落地生根。

(中時 )