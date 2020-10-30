即將迎接電商界年度盛事「雙11購物節」，不僅消費者充滿期待，許多網路不肖份子也正摩拳擦掌做好準備，等待無辜受害者為其創造另類雙11業績！網路資安解決方案廠商趨勢科技指出，近期網路出現大量雙11「假好康」詐騙訊息，專為購物季量身打造，除了假冒知名電商平台來增加可信度之外，更利用消費者搶優惠、搶便宜的心態，趁機吸引民眾上鉤！

趨勢科技分享網路詐騙手法，包含寄送電商平台優惠的詐騙訊息、搭配短網址與文字的商品到貨訊息等，民眾容易落入陷阱。（趨勢科技提供／黃慧雯台北傳真）

趨勢科技分享網路詐騙手法，包含推播「幸運中獎通知」網頁，以及「電商會員可拿好禮」詐騙，趁民眾掉以輕心騙取個資及金錢。（趨勢科技提供／黃慧雯台北傳真）

根據趨勢科技防詐達人觀察，近期最常見的詐騙陷阱有三：

一、「電商會員可拿好禮」

看準不少電商平台已提前為雙11起跑暖身、期望吸引會員目光創造業績，詐騙分子便利用「電商會員大放送」、「好禮等你拿」等詐騙訊息，吸引民眾輸入個人資料，落入陷阱。

二、「網購商品到貨」連結訊息

許多人收到內容為「商品派發、請查收」等搭配短網址的文字簡訊，在雙11購物包裹收發極為頻繁的期間，民眾時常不疑有他便點擊查看，個資也在無意間遭盜竊而不自知。

三、「幸運中獎通知」

雙11優惠活動多，消費者無不積極參與，不肖份子便趁民眾掉以輕心之際，透過手機簡訊或臉書訊息推播「幸運中獎通知」頁面，以電商平台「抽獎活動幸運中獎」為由，在民眾掉以輕心之際，趁機騙取個資及金錢。

趨勢科技提醒消費者，近期除了雙11購物節相關網路陷阱外，還有不實減重及肯德基相關詐騙也相當氾濫，建議切勿隨意點選可疑網址，需要常保警覺心，接收到可疑訊息時不要慌，可將網址轉傳給趨勢科技防詐達人的LINE＠帳號，不僅可以迅速確認是否為惡意連結，也可大幅減少個資外洩及錢財損失的風險！此外，當民眾在臉書發現可疑訊息時，也可以直接傳送給趨勢科技防詐達人臉書版辨別真偽，不論是假好康、釣魚網站、假買一送一，通通OUT！

同時，跨平台的PC-cillin 2021 雲端版也同步提供行動裝置防護，使用者可下載趨勢科技行動安全防護，透過最新網頁偵測技術，大幅強化對於釣魚和詐騙網址的偵測及防護力，在接觸到可疑詐騙惡意網址前搶先予以攔阻，有助於保護一般使用者的個資安全！

(科技)