「台北市大安區嘉興街都市更新案」，今天在住都中心舉行簽約，由國家住都中心代理董事長花敬群、全坤建設文教基金會董事長李隆廣等人共同出席，全案投資總額約31億元，將可創造93億產值，預計最快2022年開工、2024年底前內完工。

住都中心表示，嘉興街都市更新案，堪稱近年產權最複雜的公辦都更案，私地主多達67人，推動多年卻因整合不易而困難重重。國家住都中心於二年前成立後接手整合，秉持保障住戶權益的精神與誠意，不畏艱難的挨戶拜訪，一步步取得98％的住戶支持意願與信任，同時也積極與公私地主溝通協商，才能順利推動招商。

住都中心說，台電分回棟以住宅使用為主，低樓層將化為創意新空間，以飲食與生活風格市集以延續商業及社區生活氣息，並透過規劃文化設計中心及青創基地，以共享辦公室的概念作為斜槓創業、網紅經濟、寵物經濟的空間，為嘉興街注入新世代的社群交流、公益及經濟效能。

台灣電力公司副總經理王振勇提到，台電分回棟的居家能源管理將結合遠傳電信，落實台電推行的家庭能源管理系統(HEMS)，不僅透過智慧電表結合能源物聯網應用，並經由AI學習，提供數據用電量警示及需求預測，徹底實踐有效節電、控制花費的智慧便利生活，成為大安區的綠能住宅新典範。

全坤建設總經理江清峰表示，建築設計方面，兩棟住宅建築頂樓提供能使民眾安心運動交流的步道及景觀平台，享受周圍齊福州山及四獸山的自然景觀；也將申請黃金級綠建築、銀級智慧建築及耐震標章，以建構優質共享社區住宅環境。

國家住都中心代理董事長花敬群表示，嘉興街案是國家住都中心成立後第三件成功招商的公辦都更案，在推動上相當感謝台電的協助、住戶凝聚共識一路支持，以及全坤團隊的參與。

(中時 )