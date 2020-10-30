電商旺季雙11大檔期即將來臨，網路家庭（8044）表示，去年集團以ONE PChome策略迎戰，6天內達6天總成交金額（GMV）151億元成績，今年將再次打「團體戰」，網家表示，PChome 24h購物推出雙11期間限定服務，集結PChome商店街及露天拍賣的各類夯貨開設專區。此外，旗下PChome旅遊、Bibian比比昂，以及PChomeX 家好選物、MiTCH、電子票券專區也全面下殺1.1折起，打造一站購足的商機。

網家執行長蔡凱文表示，去年啟動超過千萬會員的帳號直通功能，使用任一服務帳號即可登入PChome 24h購物、PChome商店街、露天拍賣、PChome旅遊等10大服後，今年雙11網購期間，PChome 24h購物再度聯手PChome商店街、露天拍賣進駐熱銷夯品，導入B2C購物網站的精準人流，共享雙11超狂金流回饋方案，透過集團資源共享，擴大銷售戰線，為雙11買氣再添能量。

網家表示，同慶雙11，旗下PChome旅遊亦加入雙11採購戰局。由於年底前已無連續假期，因此帶動PChome旅遊站上「一日遊」、「半日遊」等輕旅行最受歡迎，熱銷價格帶介於1,000-1,500元。

(工商 )