前總統馬英九昨痛批民進黨不顧國人健康執意開放萊豬進口、NCC要將中天新聞台換照，非常「可惡」，連罵三次「無恥」，遭民進黨發言人顏若芳回擊「可悲」。對此，馬英九辦公室回嗆，民進黨說法處處自相矛盾，實在難以為民進黨罔顧食安、打壓言論自由的行徑自圓其說，真是難為顏女士了。

馬辦表示，馬政府在2012年開放「含萊克多巴胺」美牛進口，是經過立法院三讀通過，世人皆知，何需馬前總統如今「親口說明」？當時立法院的附帶決議就是禁止含萊克多巴胺美豬進口，民進黨當年也堅決反對萊豬進口，現在卻不顧民眾反對，貿然開放各國的萊豬都能夠進口。

馬辦批評，到底民進黨發言人顏若芳是哪來的恥度，敢說「民進黨政府的立場始終一致，依照國際標準，守護國民健康，保障國內畜牧產業」？

至於2010年年代綜合換照未過，馬辦日前早有說明，年代綜合台是因違反節目分級、節目廣告化等事項累計達49次、裁罰總金額達1600多萬，遭NCC以違反衛廣法「節目應該與廣告區分」規定撤照。

馬辦抨擊，顏若芳跟閣揆蘇貞昌一樣，把年代綜合台節目廣告化問題，拿來跟中天新聞台所涉保障言論自由問題相較，根本是魚目混珠，好的不學、學騙人民；民進黨對中天換照案的斧鑿斑斑，顏若芳又是哪來的恥度敢說「民進黨一貫捍衛新聞自由」？

馬辦指出，民進黨執政在野兩副嘴臉，在野反瘦肉精，執政強餵民眾瘦肉精；在野言必稱言論自由，執政專打壓言論自由。即使如此雙重標準，說起謊來還是可臉不紅、氣不喘，但謊言說一百遍還是謊言，只有說謊的人才自己當真。顏若芳的發言水準，恰恰反映民進黨的執政水準，何必自曝其短？

(中時 )