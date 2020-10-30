在殯儀館裡，為離世移民工大體上妝的，也是另一位失婚的越南新移民蓮。她為工殤過世的年輕移工清掉血漬、為車禍死亡的20歲幫傭少女擦上玫瑰花露、為同樣嫁到台灣但罹癌過世的鄰居姊姊化妝送別，然而她與腹中孩子的人生故事，才正要展開。第七屆移民工文學獎首獎作品〈殯儀館前鳥叫聲〉獲所有評審好評。作者武豔秋在採訪中表示，她心中藏著文學種子，「台灣是肥沃的土壤，讓這顆種子，可以大膽的、悄悄的萌芽。」

故事裡，蓮從越南嫁來台灣，懷了孕卻失婚，為生計只能到殯儀館清洗大體、為大體化妝。作者透過這些亡者的故事，點出移工移民在台灣的處境。移民工文學獎執行人員蔡雅婷表示，武豔秋對生、死身有所感，加上看過電影《送行者》，因此選擇從殯儀館的角度來創作。

蔡雅婷表示，武豔秋不是一般人印象中仲介來台結婚的越南女性，而是經由戀愛結婚，讀過大學，是知識份子，來到台灣後，雖然自己婚姻幸福，但透過社群網路，知道許多遠渡重洋來台的移民移工不一定有好的際遇，心有所感，就把這些聽聞的故事寫成創作。

舉辦了七年移民工文學獎，也將在今年畫下休止符。燦爛時光東南亞主題書店創辦人張正表示，近年有數百篇各國移民、移工以越南文、泰文、印尼文、菲律賓文的投稿，今年甚至增加緬甸文、向全亞洲的移民工徵件，不過多年下來由於人力不足，加上資金、文學獎制度等因素，「想暫時休息一下，都累了。」

張正回憶，當年辦移民工文學獎，是因為在《四方報》工作時，看到許多移民工的投稿，「都是長篇稿子，讀得雞皮疙瘩掉一地，很多都是可以寫東西的人。」他表示，報紙每月出過就不太會重翻，「放著放著報紙都黃了，也不好找資料，如果有文學獎、有出書，會讓更多人看見。」

如今七年過去，移民工文學獎有一定知名度，甚至成為國中會考考題、進到課本裡。張正表示，「我們留著這七年的記錄，以文學手法呈現現實。頒獎典禮上過山下過海，地上地下、東部、南部都辦過，移民移工的所思所想，透過這個獎，成為台灣的一部分，目的已經達到了。」

移民工文學獎今年將於11月1日在南方澳漁港舉辦頒獎典禮，紀念去年10月1日枉死在斷橋下的6位外籍漁工。張正表示，去年意外發生時，第六屆移民工文學獎剛到阿里山上辦完頒獎典禮，「我們做不了什麼事，就決定今年的頒獎典禮可以在南方澳漁港辦，紀念這幾位漁工。」

(中時 )