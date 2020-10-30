中華電(2412)今(30)日舉辦法人說明會，第三季每股獲利1.08元，看好隨著iPhone12的開賣，對年底前達成5G服務客戶數目標樂觀，截至第三季，已經建設5G基地台逾3000座。

中華電第3季合併營收為521.7億元，年增加2.6%，歸屬於母公司業主之淨利為83.5億元，較去年增加3.2%，每股盈餘1.08元。中華電第3季EBITDA為200.9億元，較2019年同期增加6.8%，EBITDA margin為38.51%，2019年同期為36.99%。

中華電表示，由於營運策略得宜，第三季營運績效表現亮眼，也持續站穩行動市場領導地位，加上iPhone 12已於10月開賣，對年底前達成5G服務客戶數目標相當樂觀，因應客戶5G使用需求，第三季底5G基地台建設數已超過3000座，且隨著持續推動客戶升速策略，寬頻ARPU將持續成長；至於MOD方面，市佔率也維持領先，未來將繼續以豐富的內容吸引用戶；另外，資通訊專案營收第三季表現強勁，較去年同期成長84.9%，受惠於在家工作及居家學習的趨勢，IDC服務需求強勁，中華電已展開IDC的下一階段業務擴充計畫。

中華電第3季總成本與費用為417.3億元，較2019年同期增加2.2%，主要因資通訊專案成本增加，抵銷商品成本及網路互連成本之減少。

中華電第3季來自營業活動的淨現金流量為204.4億元，較2019年同期增加3.9%，主要因應收帳款收款之增加。2020年9月底現金與約當現金為177.1億元，較2019年9月底減少26.4%，主要為支付5G特許權標金，部分抵銷應付短期票券及應付公司債之增加。

中華電持續推動客戶升速至光世代寬頻策略，截至9月底，中華電光世代寬頻客戶數為363萬，佔寬頻客戶數之83.1%。此外，100Mbps速率以上客戶數達172萬，年成長約11.3%。HiNet寬頻客戶數為360萬，減少1.5%，行動電話業務上，截至9月底，行動電話客戶數為1,127萬，較去年同期增加6.0%。

(時報資訊)