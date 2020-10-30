樂金電子（LG Electronics Inc.）周五宣布，因自家電視機與家電產品在疫情期間的全球需求強勁，第三季淨利較去年同期幾乎成長1倍。

樂金電子表示，第三季營收年增7.8%，為16.9兆韓元。營業利益年增22.7%，為9590億韓元。營收與營利雙雙創下歷史新高。

第三季淨利為6492億韓元（約5.74億美元），較去年同期的3457億韓元成長87.8%。

該公司業績表現符合本月稍早前公布的初估報告，亦同樣優於市場預期。

樂金表示，家電產品與電視機在居家防疫期間的銷售暢旺，是驅動第三季營運強勁增長的主要原因。

家電與空調部門營收達到6.2兆韓元，較去年同期成長15.5%。

包括OLED電視在內的家庭娛樂事業營收達到3.67兆韓元，年增14.3%。

根據市場研究機構TrendForce調查，今年第三季樂金電子是全球第二大電視製造商，單季電視出貨量年增6.7%，達到794萬部，與第二季相比更是大幅成長81.7%。

三星的手機事業仍然低迷不振，第三季營業虧損達1484億韓元。自2015年第二季以來，該公司的手機事業就一直處於虧損。不過，受惠於全球需求回溫，該部門營收為1.52兆韓元，較前一季增長16.5%。

(時報資訊)