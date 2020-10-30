工業電腦大廠研華(2395)受新冠肺炎疫情訂單需求疲弱，2020年第三季獲利「雙降」至19.41億元、仍創歷史第3高，每股盈餘（EPS）2.52元。累計前三季獲利小降至55.43億元、仍創同期次高，每股盈餘7.19元。

研華公布2020年第三季合併營收130.49億元，季減6.91％、年減9.26％，仍創同期次高。毛利率39.79％，低於第二季41.13％、優於去年同期39.61％，營益率17.35％，低於第二季20.27％及去年同期18.27％。

不過，受惠業外收益季增達71.04％、年增近1.36倍，使研華第三季歸屬母公司稅後淨利19.41億元，雖季減15.87％、年減9.12％，仍創歷史第3高。每股盈餘2.52元，低於第二季3.29元及去年同期2.78元。

累計研華前三季合併營收383.4億元、年減5.7％，仍創同期次高。毛利率40.05％、營益率17.63％，分創近4年及近13年同期高點。雖然業外收益減少，歸屬母公司稅後淨利55.43億元、年減1.74％，仍創同期次高，每股盈餘7.19元、略低於去年同期7.34元。

觀察研華前三季各事業群營收，工業物聯網事業群（IIoT）與應用電腦事業群（ACG）均年增1％，嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）與智能物聯網服務事業群（SIoT）分別年減5％與3％。物聯雲事業群（CIoT）受專案客戶要求延遲出貨影響而年減11％，表現較弱。

若以區域而言，研華表示第三季各地區營收普遍較第二季衰退。前三季營收方面，占24％的中國、占6％的台灣市場分別年增1％及3％，而占29％的北美、16％的歐洲及11％的北亞市場，則分別年減2％、8％、4％。

研華綜合經營管理總經理陳清熙表示，先前已提及新冠肺炎疫情持續影響今年營運，第三季接單狀況低於今年累計平均，9月接單狀況稍有好轉，但新台幣強升影響營收成長動能。累計前三季以美元計價營收為12.8億美元、年減2.2％。

由於第三季接單狀況仍低於今年平均水準，研華第四季營收動能仍疲、預期將持續下滑。陳清熙表示，受疫情影響，研華今年營收達成率將為金融海嘯後新低，產品線優化與營運效率提升成為持續精進的營運重點，並期待明年營收能重返成長軌道。

(時報資訊)