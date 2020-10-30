康和證(6016)今（30）日舉行30周年慶祝茶會，董事長鄭大宇表示，公司沒有金控背景，依靠資源整合與超前布署來迎接市場挑戰，思考如何在激烈競爭中開拓新藍海。未來將站在金融科技浪潮上，以嚴謹而專注態度強化核心競爭力，創造企業價值。

出席的證交所總經理簡立忠表示，康和證積極配合主管機關推動優質企業回台上市，不只促使台灣資本市場朝國際化與多元化發展，更扮演輔導企業強化公司治理及內控機制角色。而籌備「逐筆交易」與「盤中零股交易」展現的實力，亦展現深耕金融科技的成果。

今日茶會亦邀請財信傳媒集團董事長謝金河，陽明海運董事長、前國發會副主委鄭貞茂，戴德梁行董事總經理顏炳立，康和證投資長陳志豪等人，以「後疫情時代新經濟崛起，台灣投資價值提升」為題，進行專題論壇。

鄭貞茂指出，新冠肺炎疫情狀況未明，部分國家已宣布或考慮重啟管制，由於疫情反覆爆發風險仍高，不利經濟復甦，加上中美貿易戰等影響，政府將持續推動經濟、社會與環境面的各項體質改造工程，強化面對外在風險的抗壓性，形塑台灣後疫情時代的競爭新優勢。

陳志豪則分析，新冠肺炎疫情對全球帶來的最大改變，是各式線上服務加速滲透入日常生活，疫情使人們提早嚐試或學習線上服務等更有效率的生活方式，加上頻寬及內容以驚人速度成長，雲端、5G、人工智慧（AI）的發展及應用將是決定國力強弱關鍵。

鄭大宇表示，新冠肺炎疫情導致國際供應鏈斷裂，打亂所有布局、拉高企業經營風險，亦考驗企業的即時應變能力。金融業如今正迎來下一波顛覆性變革，金融科技重新定義所有人的生活型態，如何善用科技力量進行創新轉型，將是金融業重要課題。

(時報資訊)