聯發科(2454)舉辦法人說明會，公布第3季財報表現，第3季每股大賺8.42元，創下2014年第三季以來新高，單季毛利率也升至44.2%，累計聯發科前三季每股已賺16.64元。

聯發科第3季營業收入淨額為972.75億元，季增加43.9%、較去年同期增加44.7%，第三季營收較前季及去年同期增加，主要因智慧型手機市占率增加與5G產品出貨，以及電視、WiFi與電源管理晶片等消費性電子產品銷售提升，單季合併淨利為133 .67億元，季增加82.8%、年增加93.7%，單季淨利率為13.7%，高於第二季的10.8%，也高於去年同期之10.3%，每股盈餘為8.42元，寫下近6年新高。

聯發科第三季營業毛利為430.28億元，季增加46.3%，較去年同期增加52.1%，單季毛利率為44.2%，較前季增加0.7個百分點，較去年同期增加2.1個百分點，單季毛利率較第二季及去年同期增加，主要因有利的產品組合。

聯發科累計前三每股每股已經賺進16.64元，光是第三季就賺贏上半年總合，在第三季營運暴衝下，聯發科今年非常有機會賺進2個股本。

(時報資訊)