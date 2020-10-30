任內期間考量美豬美牛分離進口的前行政院長、現任新世紀金融基金會董事長陳(沖)指出，蔡政府要讓含萊克多巴胺美豬進口，應該要考量到國人的飲食習慣，豬肉是國人每天必吃的食物，當年開放美豬美牛分離進口，就是考量整個國人的消費習慣，國人吃豬和吃牛的占比各為七比三，顧及國人的健康，因此採取牛豬分離開放，2012年僅開放美牛進口，對於含萊劑美豬的開放是格外謹慎的。

他表示萊克多巴胺是屬於非正常的添加外加物，不是一般正常的情形，因此在販賣這種豬肉時，應該是由賣方去證明你的添加物是否安全，而不是目前美國政府賣給台灣，反而要求台灣消費者自已來證明是否有問題，這種要求別人證明添加物有無問題的事，可能只有美國政府才會做。

據了解，2012年7月時，CODEX明訂牛、豬的萊劑殘留量為10ppb，綠營要求「牛豬分離、排除內臟」，堅拒開放萊劑美豬進口；立院最後通過開放萊劑美牛進口，牛內臟和其他肉類維持零檢出。

其實美豬早在2005年就開放(不含萊劑)進口，而美牛也在2012年有條件開放進口，但這次蔡政府決策造成社會大眾反對，全因為「含萊劑美豬」和「30個月齡以上的美牛」，尤其含萊劑的美豬，雖然美國宣稱其萊劑在測定的容許殘留量下可合法使用，不會對人類造成中毒或短期危害，但因沒有辦法在人體上進行實驗，欠缺相關結論，加上國人飲食習慣中豬肉占比實在太高，因此存在諸多爭議。

(時報資訊)