【遊戲橘子新聞】遊戲橘子代理韓國Eyedentity Games經典IP全新鉅作《龍之谷：新世界》，今(30)日正式展開【雙平台預約】，完成預先註冊可獲得10萬金幣及50紅鑽；官方搶先預告【頂尖測試】將於11月6日中午12:00至11月8日晚間23:59限時開跑，iOS版本限量1萬名玩家、Android版本名額無限制，最高獎勵包含iPhone 12 Pro、總價值8,000台幣的限量虛寶、專屬稱號、時裝抽獎券、幸運抽獎箱等獨家豐富獎勵；官方同步釋出【官方網站】及【頂尖測試網站】可於網站立即下載遊戲，號召台港澳冒險者們，回到熟悉的「阿堤依亞」大陸、展開革命的新篇章！

Eyedentity Games出品、經典IP全新鉅作《龍之谷：新世界》

頂級動作系手遊、領先躍進的戰鬥系統！在新世界展開熱血新篇章

《龍之谷：新世界》為韓國遊戲大廠Eyedentity Games歷時四年研發設計、再續2010年經典「龍之谷IP」的全新鉅作，除了遊戲劇情將進入新篇章，讓玩家在熟悉的「阿堤依亞」大陸展開前所未見的冒險旅程；在遊戲玩法上，更是全面革新的MMOARPG設定，卓越的打擊快感、突破限制的數百人PVP、領先躍進的多重戰鬥系統；以「無鎖定戰鬥」搭配「開放式世界」的模式，超越過去副本制的制式玩法，玩家可以在四大章節地圖「神聖天堂」、「魔法山脊」、「凱德拉」、「地下墓穴」，總共多達15種區域自由探索，觸發各式各樣的支線任務、隱藏劇情，將帶給玩家頂級動作系手遊的熱血冒險！

《龍之谷：新世界》「無鎖定戰鬥」搭配「開放式世界」，超越過去副本制的制式玩法

官方於10月30日正式展開【雙平台預約】，iOS的App Store及Android的Google Play完成預先註冊，可獲得10萬金幣及50紅鑽。

《龍之谷：新世界》10月30日開放雙平台預約

官方搶先預告刪檔封測【頂尖測試】將於11月6日中午12:00至11月8日晚間23:59限時開跑，最高獎勵包含iPhone 12 Pro、總價值8,000台幣的限量虛寶、專屬稱號、時裝抽獎券、幸運抽獎箱等獨家豐富獎勵，即刻於【頂尖測試網站】搶先開放下載！

《龍之谷：新世界》頂尖測試將於11月6日至11月8日開跑

玩家們期待已久的神祕職業，官方於即日起至11月16日在官方粉專舉辦【全新神秘職業命名活動】將分為三大階段、最終由票選冠軍的玩家命名正式成為新職業名稱！此外，所有玩家只要參加留言就送50紅鑽；喜愛角色扮演、著重戰鬥技能、享受開放式廣闊世界的熱血玩家們，敬請持續鎖定《龍之谷：新世界》相關消息！

《龍之谷：新世界》全新神秘職業命名活動

(科技)