為鞏固聚餐首選的不敗之名，西堤牛排特地邀來「台灣金孫」盧廣仲為西堤量身創作活動歌曲-「100種歡聚的理由」，並親自擔綱主唱及MV演出，並推出回饋活動：消費者穿上與藝人形象相輔的短褲造型到西堤用餐，消費兩客經典套餐就送你價值$396元搖滾牛肋骨一客。(活動辦法請參閱品牌官網／FB粉絲頁)。

曾拿下「全台聚餐首選」網路票選第一名的西堤牛排，也是多種餐飲票劵銷售排行榜常勝軍，消費者大啖美食之際，動手翻翻過去在西堤牛排用餐的任一照片，並上傳在官方粉絲團活動專區並留下你在西堤的歡聚理由，西堤牛排將會選出最有趣的歡聚理由，送出西堤禮券。

現在到西堤用餐，除能在店內聽到盧廣仲演唱的「100種歡聚的理由」外，還能品嚐西堤牛排秋冬新菜包括：兩道大份量的主餐「紐約客牛排」、「牛肋骨佐塔塔魚排」。紐約客牛排採用牛的前腰脊瘦肉，口感紮實略有嚼勁，在經典奶油及胡椒的烘托下，加倍提升香氣及多汁。

另一道主餐則是超大份量「牛肋骨佐塔塔魚排」，嚴選上等牛肋骨搭配主廚秘製烤醬，灑上義大利香料及蒜香香料爆香，搭配上酥炸魚排，完全是視覺及味覺的饗宴。另外，聚餐開趴怎能少了飲料陪襯，部分門市也販售全新海尼根0.0零酒精啤酒，搭配上西堤牛排推出的四道小食商品，絕對讓你聚餐嗨起來。

(中時 )