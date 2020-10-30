台灣大賽明天於洲際球場開打，今日雙方公布首戰的先發投手，兄弟公布由右投羅傑斯迎戰統一獅，而不是派米蘭達或德保拉等左投壓制獅隊的左打部隊，獅隊則由布雷克先發，也並非對戰自責分率0的泰迪，兩隊都不是推出對戰數據最佳的洋投。

統一獅中心左打怕左投大家都知道，不過兄弟首戰由右投手羅傑斯擔綱先發，他本季對戰統一獅頗有壓制力，4場先發拿下1勝1敗，自責分率是不錯的2.84，每局被上壘率也僅1.30，其中他對左、右打被打擊率落差不大，大約在2成6至2成7左右。

羅傑斯近況不錯，最後一場出賽還對富邦繳出完投勝，今年對上統一也至少能投5局，不過最後一次對上統一獅是9月13日，當時先發5局狂失6分吞敗。

此外羅傑斯本季挨轟率極低，17場先發只挨8轟，統一獅陣中只有林祐樂對他敲過一發3分炮，且被其他打者敲的7轟都是陽春炮。獅隊左打強打者林安可、蘇智傑暫居全壘打排行榜前2，兩人合計敲出60轟，不過都沒有從羅傑斯手中開轟。

獅隊「外野三帥」蘇智傑、陳傑憲、林安可三人都對羅傑斯打不好，前2者對戰打擊率分別是2成73與2成31，林安可最慘，10打數中尚未對羅傑斯敲安，對戰打擊率仍是0。獅隊對羅傑斯打最好的是林祐樂，8打數敲5安含1轟，打擊率為6成25。

統一獅則派出洋投布雷克出征，他今年對兄弟4場先發拿下2勝1敗，對戰自責分率為4.38，是3洋投中對兄弟數據最不佳的投手，每局被上壘率1.14算不錯，兄弟陣中對布雷克打最好的是吳東融，6打數3安打，打擊率5成，不過他沒被放入28人名單，詹子賢對布雷克則有9打數3安打，打擊率3成33的成績。

布雷克對左打被打擊率較高，有2成82，對右打被打擊率則是2成34，13場出賽僅被敲6轟，其中兄弟的許基宏、詹子賢都曾敲出全壘打，不過布雷克近況不佳，上次先發勝投是9月15日對樂天桃猿，最近一次對兄弟是10月9日，當時6局失5分吞敗。

(中時 )