香港經濟日報報導，香港恒生指數30日收報24,107點，跌479點，跌幅1.95％。恒指連跌四日，累計下挫811點，30日全日成交額達1,517.27億港元。

香港國企指數30日跌195點，跌幅1.96％，30日收報9,760點。恒生科技指數跌141點，跌幅1.84％，收報7,534點。

30日港股餐飲股、蘋果概念股跌幅居前。個股表現上，比亞迪電子跌約9％，美團創新高後倒跌3％，騰訊跌逾2％，阿里巴巴跌逾3。小米逆市偏穩，上漲0.9％。

(工商 )