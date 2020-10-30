香港恒指收跌1.95％ 16:402020/10/30 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港經濟日報報導，香港恒生指數30日收報24,107點，跌479點，跌幅1.95％。恒指連跌四日，累計下挫811點，30日全日成交額達1,517.27億港元。 香港國企指數30日跌195點，跌幅1.96％，30日收報9,760點。恒生科技指數跌141點，跌幅1.84％，收報7,534點。 30日港股餐飲股、蘋果概念股跌幅居前。個股表現上，比亞迪電子跌約9％，美團創新高後倒跌3％，騰訊跌逾2％，阿里巴巴跌逾3。小米逆市偏穩，上漲0.9％。 (工商 ) #收報 #跌幅 #跌逾 #香港恒指 #收跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》韓股收跌2.56％ 本周下挫近4％ 15:572020/10/30 財經 《國際油價》疫情惡化 倫敦油市續跌近4％ 10:002020/10/30 財經 《商情》需求減少 BDI指數跌逾6％ 10:002020/10/30 財經 《商情》美元走強 紐約棉花跌近二周新低 10:002020/10/30 財經 《商情》買氣疲軟 LME期鎳跌1.3％ 10:002020/10/30 財經 《美股掃瞄》美股消息面：全球疫情不利需求前景 原油價格續重挫 12:162020/10/30 財經 《美股》營收獲利超預期 Alphabet盤後飆升9％ 10:002020/10/30 財經 《美股》iPhone營收大減20％ 蘋果盤後走跌 09:262020/10/30 財經 滬指開盤上漲0.18％ 恒指開跌0.21％ 10:102020/10/30 財經 陸股午後乏力 白酒、乳業概念股領跌 15:392020/10/30 財經 財經熱門新聞 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 大選剩3天要逃命？專家爆美股最恐怖殺盤 - 財經 散戶驚嚇！台積電又殺了 大咖狠倒貨原因曝光 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。