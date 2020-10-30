受疫情及水災影響，在香港掛牌的亞泥中國（0743.HK）前三季的獲利人民幣16.27億元，比年同期減少27.36％；亞泥（1102）指出，進入傳統旺季，對第四季大陸市場水泥業景氣保持審慎樂觀。
亞泥中國今年前三季水泥產品銷量共計1,953萬噸，較上年同期減少13.5%；整體營收為人民幣72.67億元，比去年同期減少20.86％。
亞泥指出，大陸水泥市場第三季，即使面對疫情和汛情的雙重壓力，但，在基建增加、錯峰生產等政策的推動下，營運已比上半年逐漸好轉。
展望第四季，亞泥指出，進入工程趕工旺季，對水泥的需求增加，各水泥廠出貨量已逐步增加；加上大陸當地政府祭出多項刺激內需、增加基建工程數量及金額，對第四季水泥需求拉動是非常有動能，預估亞泥中國第四季的出貨量會是全年最高峰。
在價格上漲，出貨量增加下，亞泥預期，亞泥中國第四季的營收獲利，比第三季應會有二位數的成長。
(工商 )
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