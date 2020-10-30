30日下午2時30分，在華為Mate40系列新品中國區發布會上，華為正式在大陸發表年度旗艦手機Mate 40系列。此前10月22日，華為消費者業務CEO余承東舉行華為Mate40系列手機全球發布會，當時售價899歐元起。

36氪報導，在華為Mate 40系列新品中國區發布會上，余承東表示，華為Mate 40系列是全球首款支援數位人民幣硬體錢包的智慧手機，華為Mate 40系列手機都會附送充電器，不需要使用者另行購買。目前華為在全大陸授權體驗店超過1萬家。

報導稱，本次發布會上，余承東在現場宣布，華為與高德地圖、千尋位置合作，推出亞米級車道導航，首批支持深圳，該功能後續將支持更多城市。

另外，華為還發表了WatchGT2 Pro。據華為官方表示，華為WatchGT2 Pro擁有超過100種運動模式，可以任意切換，新增滑雪、高爾夫模式；同時支援全天候血氧飽和度監測、科學睡眠、壓力管理、心率異常提醒。

(工商 )