花旗基金會自2019年攜手勵馨基金會，針對高關懷青少年推動「做自己命運的主人」青年就業支持方案，一年以來成功協助278位青少年順利接軌職場，協助青少年翻轉職涯，成就自己的夢想。

花旗(台灣)銀行政府暨公共事務長暨發言人潘玲嬌表示，花旗(台灣)銀行於2016年展開「邁向成功之路Pathways to Progress」計畫，協助16至24歲失業青少年，建立自信突破就業困境。勵馨基金會長期服務家內性侵、遭受性剝削的高關懷青少年，這群高關懷青少年的就業處境，更需要社會的關注，這也是花旗攜手勵馨推動此方案的初衷。

潘玲嬌強調，受到疫情的衝擊，青年失業問題更加惡化，花旗持續投入青年培力，不因疫情而暫緩我們支持青年的腳步，反而擴大承諾力挺青年。花旗集團和花旗基金會決定，在2023年以前在亞太地區投入3,500萬美元挹注青年培力計畫。不僅如此，未來三年花旗集團也將為青年釋出6千個職缺以及6萬個職業技能培訓機會。全力協助青年順利接軌職場，實現自己的夢想。

根據108年勞動部青年勞動統計，台灣有87.2萬名15~24歲的青少年投入職場，其中有一群必須自立生活需要提早進入就業市場的高關懷青少年，由於缺乏工作技能，在求職過程屢屢受挫，甚至在職場上遭受剝削。

為改善高關懷青少年的就業困境，花旗於2019年與勵馨基金會攜手，推動「做自己命運的主人」青年就業支持方案，透過認識自己、找出適合發展的職類；並提供見習機會，從中累積成功的職場經驗，建立良好的工作態度及問題解決能力，為高關懷青少年提供職場預備服務。

「做自己命運的主人」青年就業支持方案推動一年以來，已服務278位青少年，辦理5場20小時培訓課程、16場48小時職場見習、4場專業證照班，23人成功取得證照、24人進入職場實習、提供深度就業服務共59人，更有30人穩定就業三個月以上。

勵馨執行長王玥好指出，課程分三個階段，透過第一階段的「職涯探索及定向」，養成青少年基礎就業能力；接著進一步「就業培訓課程」奠定職涯規劃與管理能力，第三階段是「就業輔導」，提升職場 適應力，希望透過為他們量身打造的三階段培力，讓弱勢青少年穩定安全的就業。

2021年花旗將持續與勵馨攜手推動青少年培力計畫，除目前服務對象，也擴大在社區深耕，開發潛在個案；持續與校園合作，帶領青少年自我探索團體，讓青少年在就學時能確立自我發展方向。同時，規劃辦理各式專業證照班及職場實習活動，讓青少年提升就業力，具備技能，在就業上更無縫接軌，期待透過一系列的培力，讓他們能翻轉職涯，真正做自己命運的主人。

(中時 )