振興三倍券刺激民眾消費，效果優於預期，部分縣市長希望使用期限能延長。經濟部長王美花今天說，三倍券使用以到年底為主，不過，將發給具有永居權的外國人三倍券，經統計全國約有1萬多名外國人擁有永久居留權。

王美花下午出席第74屆商人節大會暨金商獎頒獎典禮，會前接受媒體訪問時明確表示，三倍券使用期限不會延長，因未領取的人可能不在台灣，所以延長未必有效果，反而要鼓勵已領取但還沒使用的人，趕快在年底前消費。

她也說，三倍券刺激民間消費，效果良好，如今年7至9月零售與餐飲業營業額創新高等，行政院長蘇貞昌也相當欣慰；至於加碼與否，則由行政院進行整體評估。

王美花致詞時重申三倍券帶動買氣，也刺激內需，證明比起發放現金，三倍券是一個好的方式，而明年2月將迎來農曆新年，如何延續這波買氣，內部也已展開討論。

她話鋒一轉表示，目前較明確的想法是要發放三倍券給具有永久居留權的外國人，刺激消費。

王美花接受訪問時進一步表示，目前盤點一輪，全國約有1萬多名外國人擁有永久居留權，雖然發放後僅有2個月的時間使用，但不成問題，因12月有耶誕節等節慶，相關細節規劃好後會盡快宣布。

三倍券的領用至今年12月31日截止，地方爭取延長效期，經濟部長王美花今天在立法院回應媒體詢問時對此表示，因為茲事體大，目前暫時還沒有具體的想法，「像這種事情，一定是會在行政院裡面整個一起去討論的」。（編輯：林興盟）1091030

(中央社)