傳伯賢友人補刀燦烈。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

伯賢回應。（圖／翻攝自B_hundred_Hyun推特）

韓國夯團EXO的27歲成員燦烈昨(29日)被疑似前女友的網友發文爆料交往3年，期間10次被她抓到劈腿，對象包括舞者、網紅、空姐等，被網友虧是「韓國版羅志祥」。今有自稱是EXO成員伯賢的密友發文，補刀說燦烈私下德行很差，「現在這個情況都是你自己報應」，伯賢稍早則在推特否認認識這位「密友」，反問：「唉呀，所以說...我的『熟人』到底是誰來著？」

燦烈昨被疑似前女友的網友爆出交往3年感情不忠，並秀出多張在燦烈家合影佐證，有人相信，也有人稱是捏造，所屬公司SM娛樂則耐人尋味的回應：「對於該爭議內容沒有任何官方回應」，又引來各自解讀。今則有自稱是燦烈隊友伯賢的熟人發文，說透過伯賢認識了燦烈，「可無論是傳聞或是做出的言行，我覺得果然還是只做朋友的好」。

該名自稱是伯賢朋友的人說，現在這情況是燦烈的報應，「之前你的一些言行會讓聽到的我皺眉，並對你說話小心，你可能都不記得當時說了什麼」，又批評燦烈沒有音樂天賦，只會假彈，並虧燦烈應該沒有想到會被錄音，「求你怪別人前先反省一下吧，跟朋友道歉，打來跟我抱怨，是覺得我會順著你說嗎？」

對此，伯賢稍早在推特發文，說：「唉呀，所以說...我的『熟人』到底是誰來著？（是蚊子，唉呀）這小東西啊」，否認所謂「伯賢友人發文」的傳聞，網友回應：「邊伯賢真男人」、「邊伯賢義氣」、「為什麼燦烈自己不出來回應」、「邊伯賢義氣人帥心善」。

(中時新聞網)