由 LINE GAME 與日本 WonderPlanet Inc. 共同合作的消珠策略 RPG 手機遊戲《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》，為了慶祝超人氣動畫電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》將在台上映，今（30）日正式推出《鬼滅之刃》劇場版上映紀念特別復刻活動！遊戲中將開放《鬼滅之刃》特別關卡，故事主角「竈門炭治郎」、傳奇英雄「產屋敷耀哉」以及眾多知名反派角色都將限定登場，玩家可透過遊戲體驗獲得關卡角色及特殊獎勵，力邀全台鬼粉再次感受「鬼滅」超燃魅力！此外，為回饋玩家熱情，《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》更祭出角色轉蛋，只要透過LINE向好友發出邀請，就能獲得轉蛋獎券。

【特別活動期間】即日起～11/10(二)系統維護前為止。※ 活動內容詳情請於遊戲內確認。

※活動影片Youtube連結

自2016年起於「週刊少年JUMP」連載的《鬼滅之刃》，為日本漫畫家吾峠呼世晴所創作的超人氣漫畫作品，截至2020年9月，《鬼滅之刃》實體與電子版漫畫的累積發行量已突破1億本，打破《航海王》紀錄，成為日本漫畫史上最暢銷的作品。其動畫電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》今年10月於日本上映後，僅10天票房就衝破百億日圓，刷新《神隱少女》19年影史紀錄，創下日本國內票房史上最快衝上百億的驚人紀錄，片中的主角們也成為網路熱搜話題，堪稱“現象級”神作！夾帶電影熱潮的超高人氣，《鬼滅之刃》也將於《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》中登場，同時祭出多重期間限定好禮，透過故事體驗取得關卡角色與驚喜轉蛋，粉絲還在等什麼？快來挑戰收集最愛的角色！

【精彩活動資訊請參如下】

1.呼朋引伴並肩作戰，限定期間好友邀請活動與登入獎勵：

免費將《鬼滅之刃》人氣角色帶回家的機會來囉！LINE GAME學院會員在活動期間，只要登入《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》3天即可獲得「鬼滅之刃鬼殺隊同期組獎券」，眾多人氣角色包括：「竈門炭治郎」、「竈門禰豆子」、「我妻善逸」、「嘴平伊之助」等都有機會幸運入手，還有「鬼滅之刃轉蛋獎券」和「★5角色轉蛋獎券」好康獎勵，登入天數越長，獎勵就越多！此外，遊戲中珍貴資源的「紅寶石」也開放每日贈送100枚，只要連續登入7天就可以蒐集完700枚。眾多好康當然要與好友分享，只要透過LINE向好友發出邀請，同樣可獲得轉蛋獎券和鬼殺隊同期組獎券，趕快號召好友一起並肩作戰每天登入拿獎勵！

【活動期間】：10/27(二)～11/10(二)

2.造訪活動之島和若葉之島體驗鬼滅關卡，取得強化素材級關卡角色：

在活動期間，《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》的活動之島和若葉之島都開放一系列《鬼滅之刃》限定關卡，只要闖關成功就可獲得角色！資深玩家更一定要造訪「無限夢列車的眠鬼」關卡，在此關卡中，玩家可以直接對決用催眠術佔據整輛列車的下弦之壹「饜夢」；超強反派角色－上弦之參的「猗窩座」亦會在「十二鬼月 上弦的實力」關卡中華麗現身。對於喜愛《鬼滅之刃》的新手玩家們，建議從「若葉之島」中長期開放的鬼滅關卡開始冒險，包括「十二鬼月的蜘蛛鬼」、「蟲柱最優秀的繼子」和「花街柳巷潛入大作戰」，都非常值得玩家體驗。想要回味《鬼滅之刃》前半段故事內容的玩家們，可以暢玩「竈門炭治郎物語」關卡，再次感受主人翁竈門炭治郎精彩的冒險歷程。

活動之島第一階段復刻活動全系列【開放期間】：10/27(二)～11/10(二)

3.驚喜轉蛋獻禮，期間限定登場：

在電影無限列車篇中，炎柱「煉獄杏壽郎」和上弦之參「猗窩座」華麗的決戰畫面，令人熱血沸騰、高潮迭起的劇情將粉絲情緒催升至最高點。電影中的關鍵角色－炎柱「煉獄杏壽郎」不僅人氣爆升，更被網友封作「100億的男人」（無線列車篇電影在日本上映十天即飆破百億票房）。為回饋粉絲熱情支持，特別推出期間限定「紀念角色轉蛋」，粉絲們只要於10/30～11/10登入遊戲，就有機會獲得「煉獄杏壽郎」角色！此外，「劇場版公開紀念轉蛋」將於10/27～11/10期間開放，玩家們有機會一次蒐集到劇場版眾多人氣角色，包括主角「竈門炭治郎」、同期的鬼殺隊劍士和「柱」階級的菁英角色都有機會獲得，喜愛《鬼滅之刃》的玩家們一定要來試試手氣！

紀念角色轉蛋【活動期間】：10/30(五)～11/10(二)

紀念角色轉蛋【活動期間】：10/30(五)～11/10(二)

劇場版公開紀念轉蛋【活動期間】：10/27(三)～11/10(二)

4.鬼滅迷請手刀筆記！戶外廣告限定獎勵，鬼滅之刃手機桌布免費下載：

除了在《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》遊戲內開放一系列限定關卡與獎勵活動之外，於10/30～11/13期間，只要透過《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》戶外廣告上的QR碼啟動並登入遊戲，即可獲得「鬼滅之刃鬼殺隊同期組獎券」，四大人氣角色「竈門炭治郎」、「竈門禰豆子」、「我妻善逸」、「嘴平伊之助」同樣有機會入手！現在加入《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》LINE官方帳號，還可下載《鬼滅之刃》主題六款手機桌布，鬼滅迷們千萬別錯過。

※戶外廣告地點：北中南威秀有放映鬼滅之刃之影廳（北區：三創、信義、松仁、京站、板橋大遠百、新竹巨城。中區：台中老虎城。南區：高雄大遠百）

《鬼滅之刃》六款手機桌布可供下載

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