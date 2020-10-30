楊燦煌前總監（左3）和楊蓮福（右4）賢昆仲一起將復康巴士的鑰匙交給侯友宜(戴上容攝)

國際獅子會300B1區前總監楊燦煌，為了感念母親深恩，30日上午在母親告別式中，以紀念楊林玉霞名義捐贈1輛復康巴士給新北市政府，新北市長侯友宜中午特地前往告別式向老夫人捻香致意，並代表市府受贈感謝楊前總監善舉。

楊燦煌低調表示，母親頤養天年享耆壽九十有一，為回報母恩，在母親告別式中捐贈復康巴士，並捐贈蘆洲8所各級學校及區公所、清潔隊各5萬元善款，合計50萬元，以感念母親養育之恩。

楊燦煌說，他身為長子，從小深受母親勤儉持家、和睦鄉里，行有餘力、必當回饋社會的觀念所影響，因此他事業有成之後，加入獅子會，廣結善緣，希望發揚獅子服務精神，也參選過民代，為民喉舌，為地方爭取建設。

侯友宜率市府社會局副局長許秀能、交通局副局長林麗珠、市政顧問李麗圳、蘆洲區長莊茂坤等人向老夫人捻香致意。侯友宜表示，楊燦煌曾擔任台北縣蘆洲鄉民代表、台北縣議員，在國際獅子會300B1區總監任內捐贈「燦煌號」及「成功號」2部大型捐血車，平時為人急公好義，這次捐贈的復康巴士是新北市第576輛，市府定會好好運用，以持續為身心障礙者提供就醫、就學、就業所需的交通服務。

社會局副局長許秀能表示，感謝所有善心人士、企業、社團、宗教的善行捐贈，使新北市擁有全國最多的復康巴士來為身障朋友和失能長輩服務。交通局副局長林麗珠則表示，新北市復康巴士的預約成功媒合率高達98％，幾乎預約者都能訂到車。

(中時 )