旅遊年度盛會「2020台北國際旅展」登場，台灣高鐵今年特別推出「高鐵趣玩8」主題優惠，精選8大優質商品回饋旅客；同時，自旅展開跑日起，更針對最受旅客歡迎的三大熱銷商品—「高鐵假期」、「飯店聯票」與「交通聯票」全系列商品，祭出超值加碼優惠！凡高鐵TGo會員於10／30至11／12期間，購買上述三項指定專案任一商品，高鐵公司即加碼再贈送高鐵標準車廂對號座65折電子優惠券乙張。

台灣高鐵旅展攤位設於南港展覽館1樓I區1308，高鐵公司表示，今年攤位整體設計延伸「Be There」真實接觸的品牌精神，並特別突顯「環保永續」的企業理念，透過簡化結構、開放空間以達到減碳效果，更採用重複利用的櫃台及Logo燈箱進行設計佈置，以減少一次性使用造成的資源浪費。現場還有販售高鐵聯萌小物-「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」，旅展期間並將舉辦趣味遊戲及魔術表演等整點活動，內容精采，歡迎蒞臨參觀選購。

針對喜愛輕鬆出遊的旅客，「高鐵假期」套裝行程幫您一次搞定各種旅行需求；其中「振興3000」專案，旅客可選擇購買高鐵車票搭配36小時和運租車，或是入住高鐵精選的全台19家飯店，兩人同行單人只要振興價3,000元！以台北出發至左營為例，包含來回高鐵車票＋和運租車36小時，或左營出發到台北來回高鐵車票＋五星級的台北凱撒酒店，全都只要3,000元，讓您Fun心度假輕鬆玩，歡迎把握機會搶購！

至於追求精緻化旅遊的客群，高鐵假期「精緻遊」以及「高端遊」產品，都可以讓旅客感受優質旅行的魅力！其中，「精緻遊」精選8條二日行程，第一天專人帶您體驗必遊景點及接駁導覽，再搭配入住優質飯店，隔日則留空間讓旅客自由運用，兼顧豐富性及時間彈性；「高端遊」則提供5種路線選擇，不僅往返均安排搭乘高鐵商務車廂，全程更採用Benz 休旅車接駁，加上入住頂級飯店、體驗國際級美食饗宴、暢遊秘境景點，讓旅客不用出國也能享受與國際行程同級的優質旅遊體驗。

而針對想要悠閒自在、多玩一點的旅客，台灣高鐵深獲旅客好評的「加時不加價」專案，提供高鐵車票搭配住宿或租車兩種選擇。其中高鐵＋住宿優惠內容為高鐵來回車票及15家指定飯店提供完整24小時住房服務。高鐵＋租車優惠方案包含：高鐵來回車票以及格上租車指定車款租車30小時（價格等同原租賃24小時專案，再免費加贈6小時），以台北出發到左營、兩人同行為例，每人只要2,750元起，超值又划算，最適合想要多一點的你！

喜愛自由行的旅客，高鐵「飯店聯票」及「交通聯票」更是最好的選擇！「飯店聯票」提供多樣化住宿選擇、適用飯店各種房型和優惠方案，透過指定飯店官網訂房，即可直接以75折起之優惠價格加購高鐵車票；「交通聯票」則可一次搞定交通接駁與熱門景點門票，搭配高鐵車票不僅均享7折起優惠，高鐵TGo會員於10／30至11／12期間購買二項聯票，更可再獲贈高鐵標準車廂對號座65折電子優惠券乙張。

高鐵公司特別提醒，活動期間想要獲得加碼贈送65折電子優惠券的旅客，請於訂購前預先完成TGo會員認證開通，並於11／30前完成回程搭乘，方能符合贈送資格。所獲贈之65折電子優惠券，可於2021／1／1~2021／2／28間使用(高鐵公告之疏運期不適用)。

高鐵公司表示，旅客除可於旅展期間在高鐵攤位上現場購買各項旅遊產品外，即日起至11月30日止，旅客也可透過「高鐵趣玩8」線上旅展網頁購買，歡迎旅客把握機會上網搶購，用最心動的價格買到最想要的行程。今年秋冬，透過台灣高鐵為您打造的多樣化旅遊產品，用最心動的價格，安排一趟最符合您需求的高鐵旅程！

(中時 )