北市大同區深夜鬥毆 警到場嫌犯鳥獸散 17:292020/10/30 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市大同區深夜鬥毆 警到場嫌犯鳥獸散(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市大同區治安不平靜，29日凌晨兩方人馬，在環河北路、歸綏街口大打出手，其中一方的車子甚至被撞凹，警方到場時，滋事眾嫌已全部鳥獸散，現正循線追查中。 據指出，29日凌晨1時許，22歲吳姓男子行經環河北路時，突然遭另部車子撞上，導致吳的車子被撞凹，吳及車內友人，隨即與對方發生口角，最後發生扭打。 警方到場時，只剩吳男在場，打架的對方則全部離去，吳男說詞避重就輕，表示不認識對方，但也不打算提告，舉止十分可疑，警方懷疑可能不是單純的行車糾紛，現正持續追查中。 (中時 ) #車子 #警方 #環河 #鬥毆 #河北路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園禮儀社砸店衝突 警3小時逮人 11:232020/10/30 社會 長榮女僑生遭擄遇害棄屍 馬國網友怒罵：台灣殺人不會判死刑 10:052020/10/30 社會 殺害女大生伴屍遊車河19小時才棄屍 法醫高大成表示：我不信 15:012020/10/30 社會 車城歇業酒店傳火警 警消到場發現在燒廢棄物 15:092020/10/30 社會 經歷10任分局長終於重建 西螺分局臨時辦公廳舍揭牌 15:442020/10/30 寶島 長榮女大生遭隨機勒斃 嫌供出犯案過程：猥褻一半發現沒呼吸 16:562020/10/30 社會 馬籍女大生遭勒斃 嫌犯前1天也曾開車徘徊覓落單女 11:512020/10/30 社會 長榮女僑生遭擄遇害棄屍 黃偉哲悲痛說話了 10:132020/10/30 政治 元利台大公館 收藏天地悠然風光 04:102020/10/30 產業特刊 桃園八德取締改裝噪音車 3小時查獲8車超標 14:082020/10/30 社會 社會熱門新聞 太陽會小弟盜刷大嫂信用卡 四肢全斷活活打死 - 社會 中市交警提醒 防禦安全駕駛5習性 - 社會 長榮女大生遭隨機勒斃 嫌供出犯案過程：猥褻一半發現沒呼吸 - 社會 反應「路黑」無果釀擄殺案 長榮學生暴怒轟校、警縱容 - 社會 未積極處理長榮大學女大生案挨轟？ 台南警方回應了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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