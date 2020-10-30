台北市大同區治安不平靜，29日凌晨兩方人馬，在環河北路、歸綏街口大打出手，其中一方的車子甚至被撞凹，警方到場時，滋事眾嫌已全部鳥獸散，現正循線追查中。

據指出，29日凌晨1時許，22歲吳姓男子行經環河北路時，突然遭另部車子撞上，導致吳的車子被撞凹，吳及車內友人，隨即與對方發生口角，最後發生扭打。

警方到場時，只剩吳男在場，打架的對方則全部離去，吳男說詞避重就輕，表示不認識對方，但也不打算提告，舉止十分可疑，警方懷疑可能不是單純的行車糾紛，現正持續追查中。

(中時 )