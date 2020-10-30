推特（Twitter）上季新增用戶不如市場預期，並表示第四季支出將加速增長，受此打擊，其盤後股價重挫近18%，報43.17美元。

推特表示，因提高投資金額，第四季費用將較去年同期增加近20%。該公司並警告，在11月3日美國總統大選逐漸逼近之際，很難預測廣告主會如何反應。

推特表示，由於5月喬治·佛洛伊德（George Floyd）之死引發大規模抗議活動，許多公司在第二季暫停廣告支出，該公司並表示，美國大選可能會出現類似情況。

推特表示，第三季可變現每日活躍用戶（mDAU）為1.87億個，雖較前一季的1.86億個增加，但不如市場預期的1.952億個。

第三季總營收年增14%，為9.36億美元，優於市場預估的7.77億美元。

第三季廣告營收年增15%，為8.08億美元，優於市場預估的6.46億美元。

推特表示，過了選舉期，本季可望維持營收趨勢，或甚至有所改善。該公司並表示，由於公司正在整合手機數據隱私條款，因此新的廣告產品將延後至2021年推出。

該公司第三季成本與費用年增13%，為8.8億美元，主要因基礎設施相關費用增加。第三季淨利為2866萬美元，每股盈餘為4美分，不如去年同期的3650萬美元、每股盈餘為5美分。

(時報資訊)