英國最大零售和商業銀行國民西敏寺銀行(NatWest)在第三財季(7~9月)出現優於預期的獲利，主因為新冠相關紓困，讓不良貸款的提撥減少，但該銀行警告新一波疫情來襲，更艱困的時期將到來。

在7~9月的季度報出3.55億英鎊(約4.59億美元)的稅前獲利，優於分析師預的7500萬英鎊虧損。

國民西敏寺銀行對不良貸款計入2.54億英鎊的提撥，遠少於預期的6.28億英鎊。並表示全年的提撥將低於先前預估的35~45億英鎊。

該銀行競爭對手，匯豐、巴克萊在第三季皆出現少於預期的呆帳備提，然而政府紓困的支援可能將經濟痛苦推延到明年。

國民西敏寺銀行今年以來，因疫情而股價出現腰斬，同行Lloyds銀行也有類似情形。

儘管買回自家的債券而收取了3.24億英鎊費用，季度亦出現獲利表現。該銀行的淨利差，即放出貸款的利益與支付存款的費用，在第三財季面臨進一步壓力，與去同期相較下跌了2個基點，來到1.65%。

該銀行在今年上半因提撥29億英鎊的貸款損失而出現大幅虧損。銀行目前仍維持約62%由納稅人持股。

儘管整個銀行業面臨壓力，國民西敏寺銀行仍強化其核心資本率，從17.2%來到18.2%。

(時報資訊)