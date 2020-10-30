聯發科(2454)今(30)日舉辦法人說明會，由執行長蔡力行、財務長顧大為共同主持，展望第四季，蔡力行表示，第四季整體需求依然穩健，營收動能仍比傳統季節性來得強，毛利率也將維持平穩，預估第四季營收將力拚與第三季持平到下降8%之間。

蔡力行表示，展望第四季，看好聯發科將接續第三季的強勁成長，第四季整體需求依然穩健，預期將是另一個有顯著年成長的季度，相較於第三季，即使有不利的匯率影響，行動運算與成長型產品仍可望有優於季節性的成長，智慧家庭部份，隨著奕力科技出售的交易完成，自11月起將排除奕力的營收，毛利率方面將維持平穩。

以美金對台幣匯率1比28.8計算，聯發科第四季營收預估在895~973億之間，與第三季相比，約持平到下降8%，與去年相比，增加38%到50%，若排除匯率及奕力的影響，與第二季相比，第四季營收預估將是增加5%到下降3%，代表即使在第三季的歷史新高季營收後，第四季的營收動能仍比傳統季節性來得強，營業毛利率預估為43.5%正負1.5%，含員工分紅之營業費用率預估為29%正負2%。

(時報資訊)