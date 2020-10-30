宏碁(2353)旗下宏碁遊戲取得台灣銷售代理權，將代理Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited（台灣索尼互動娛樂股份有限公司）在台灣所發行及代理發行之產品，包含次世代主機PlayStation 5等遊戲硬體、軟體及版權授權產品與周邊設備等之銷售業務。宏碁遊戲將積極佈局通路，搶攻遊戲主機市場，從硬體到軟體的多元化電競生態圈。

宏碁遊戲董事長高樹國指出：「宏碁公司為全球五大電腦品牌之一，自推出旗下電競電腦品牌後，從電競產品、國際賽事到服務平台，推出完整電競生態圈，提供玩家熱血遊戲體驗。除了電競產品外，今天很高興宣布，宏碁子公司宏碁遊戲自今年11月起將與台灣索尼互動娛樂攜手合作，以台灣代理商角色銷售PlayStation產品。宏碁遊戲將透過軟硬體與服務整合的強勢展現，提供台灣玩家前所未有的遊戲生態體驗。」

宏碁於2020年7月分成立子公司宏碁遊戲，將拓展遊戲及電競的品牌延伸，提供遊戲娛樂通路代理銷售等服務，旨在提供遊戲玩家全方位的生活體驗，此次一舉拿下PlayStationR在台銷售代理，將匯集宏碁公司資源整合運用以發揮最大綜效，聯手全球遊戲主機王者PlayStationR將掀起遊戲產業再攀成長高峰。

看好電競生態圈商機，宏碁遊戲除了協助PlayStation在台灣的銷售布局外，未來更將著重於玩家對硬體、軟體、遊戲、賽事及服務等多元的遊戲渴望，為玩家、經銷與台灣市場打造更完整的電競生態圈，全方位的軟硬體整合實力，成為專業與休閒玩家首選的遊戲品牌。

(時報資訊)