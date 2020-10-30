達麗建設(6177)今年營運陷入空窗期，不過明年將有六筆個案完工，金額將高達183.2億元，業績將重攀高峰。達麗今日下午舉行法說會，面對缺工問題是否會影響明年個案完工進度，副總梁景清表示，目前2021年都在線上、工班也全數到位，目前每個樓層施工天數控制在15~18天，完工年度不會有所影響。

達麗今年第4季計劃將推出總銷16億元的台中廣明段住宅案、總銷58億元的台中創研段住宅案，而日前推出的台南「國家強棒」第一期182戶已完售，緊接著將會在11月初推出第二階段的300多戶，梁景清說，等到外接待中心弄好後，將會先邀請預約的400多組客戶先來看。

對目前房市看法，梁景清則說，目前來說全台房市資金寬鬆，再加上低利的環境，預估沒有重大政策干擾之下，房市好個兩年跑不掉。近期營建成本不斷殿高，對現在開挖地下室成本的工程影響比較大，原物料中混凝土漲幅最多達50%，不過，鋼筋等價格沒有上漲，反而是有點下修，可是工資卻上漲了30%左右。

面對造價成本的揚升，達麗旗下正在線上銷售的個案開始調漲售價，梁景清舉例，高雄的「達麗上東京」一案，已售7成現在已經調漲第三次價格，另外，「達麗大景匯」已售8成，剩餘的2成面河的產品售價也將會調漲；台南的「國家強棒」第一期售價是1字頭，11月初要開賣的第2期將會由2字頭開賣。

在美國西雅圖佈局方面，受到疫情影響，美國停工半年，達麗將靜待美國總統大選完，疫情及美中關係都較為明確之時才會有更明朗的推案策略。2021年計劃推出總銷59億元西雅圖商辦，初步規劃將會先出租，然後再整棟售出，2022年將推出一筆總銷84億元的西雅圖住宅合建案，此案樓高為29層，達麗可分回50%，2023年則會在西雅圖派克市場附推出總銷14億元的住宅案。

達麗2021年度台灣住宅推案量約百億元左右，包括總銷約52億元的台中西區賴厝(ㄅㄨˋ)段案，以及總銷50億元台南東區/新都心段。至於2022年推案量約120億元左右，包括總銷50億元的台北北投區個案、總銷25億元的台中西屯區台灣大道個案、總銷46億元的台南歸仁區個案。

(時報資訊)