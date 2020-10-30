兆豐金(2886)旗下兆豐銀行今年海外拓點加速，東協布局再傳捷報，金管會核准兆豐銀行於越南海防市增設海防代表人辦事處。

兆豐銀行深耕新南向國家布局完整，目前已於越南、泰國、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、菲律賓、緬甸、澳洲、印度9國設有19個據點。上半年申設核准的緬甸仰光分行、柬埔寨金邊桑園支行近期將陸續開業，印尼雅加達代表人辦事處、越南海陽分行也全力申設中。兆豐越南胡志明市分行於1996年8月開業，深耕越南20餘年有成，串連台越資源，提供「有溫度的一站式服務」，成功輔導眾多台商進入當地市場，在台資銀行中不論是業務規模、獲利能力、服務客層深廣度及越籍人才培育等各方面，均居台資銀行領先地位，近三年放款年成長率更超過兩成，顯示台商對越南投資快速成長，亦突顯兆豐銀行胡志明市分行的重要地位。

受到美中貿易戰影響，東南亞的貿易與產業供應鏈結構改變，越南不論是資金投資或是出口貿易，均顯著成長，為東南亞地區美中貿易戰最大受益國，經濟戰略對台商更加重要。兆豐銀行已於越南南部設有據點，考量北越因地理位置優勢，近期發展成電子、汽車零組件供應鏈產業聚落，台商投資與設廠漸增，商機可期，且海防市為越南第三大城市及北部第二大工業中心，擁有越南北部最大的港口與機場，交通便利，商業活動興盛，具發展潛力，為近年電子業前進越南投資之主要城市，目前尚無台資銀行入駐，故選定海防設點。本次兆豐銀獲金管會核准設立海防代表人辦事處，可就近掌握當地市場動態及商情，加強開發北越商機，進而提升胡志明市分行經營利基。

(時報資訊)