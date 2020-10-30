淡江大學教官林石麟日前帶領75位學生至淡水動物之家志工服務，在資深獸醫彭明發解說下，大學生對流浪動物、收容所工作豁然了悟。參加的學生們說，從小到大很少有機會近距離接觸犬貓，謝謝教官帶領，讓學生和動物都度過溫馨的一天。

林石麟表示，愛護動物領域教育宣導老生常談，但真正最欠缺的是實際付出行動落實於生活之中，犬貓是人類最友善的朋友。流浪動物出生就常常處於顛沛流離、餐風露宿的生活，能協助這些毛寶貝脫離宿命獲得幸福，要靠人類伸出溫暖援手。

「遛狗很開心，小時候怕狗的陰影一掃而空」 學生開心說，他從小住在大樓，父母一直不贊成飼養寵物，回憶過去電影主人和愛犬歡喜快樂嬉戲的畫面，既羨慕又憧憬，謝謝教官帶領，如今夢想成真。

動保處表示，新北市現共有8所公立動物之家，結合當地自然景觀，適合休閒活動，歡迎民眾投入動保志工服務，讓動物之家成為闔家踏青好地方，零距離接觸毛寶貝並愛護牠們，將生命教育推廣出去，也是延續生命的熱情！

動物之家犬隻可藉由志工的牽繩訓練，降低犬隻對人類戒心與躁動，增加被認養機會，並獲得幸福安居的機會。有興趣報名志工服務的民眾可上新北市政府動保處網站即可報名動物之家志工服務，歡迎大家加入，幫助每一隻毛寶貝早日得到溫暖的家。

淡江大學教官林石麟日前帶領75位學生至淡水動物之家志工服務（戴上容翻攝）

(中時 )