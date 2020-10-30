2020年台灣大賽明天於洲際棒球場點燃戰火，中信兄弟首戰捨棄「三冠王」德保拉，將推出羅傑斯先發，總教練丘昌榮解釋，主要是考量近況與主場成績，「加上首戰需要像他這樣很會激勵隊友的球員，希望第一場就激勵大家。」

兄弟本季3洋投德保拉、米蘭達及羅傑斯表現亮眼，尤其德保拉成為兄弟隊史首位三冠王投手，但台灣大賽首戰先發卻不是交給他，丘總說：「其實就是2選1，德保拉本是首選，但周一教練團開會後，考量羅傑斯主場防禦率不錯且近況佳，加上他經驗家、耐投度也相對好。」

被問到本季統一獅左打部隊對上兄弟左投德保拉、米蘭達都打不好，派上羅傑斯是否會失去左投剋左打的優勢？對此丘昌榮表示，所有情況教練團都有考量過，「但相信羅傑斯的能力能夠壓制左打，他也是很會帶動團隊氣氛的人，希望第一場就能夠激勵大家。」

羅傑斯本季出賽17場，拿下6勝4負的成績，其中面對統一4場比賽拿下1勝1負，對戰防禦率2.84，主場成績則是4勝1負、防禦率1.74，客場2勝3負、防禦率5.37。

(中時 )