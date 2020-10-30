「類出國2.0」擬上路 將擴大開放國內不同點起降 16:562020/10/30 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受疫情影響國人無法出國，不過國內類出國行程熱銷，交通部將推出「類出國2.0」計畫，飛機從桃園機場起飛後，將可降落台灣各地其他機場，飛時要3小時以上，預計套裝價格5500元以上。 根據民航局與業者的協調，「類出國2.0」是一種空中微旅行，不屬於國內包機航線，可飛到其他國家上空，還可以在不同的國內航點降落，在不影響現有國內航線定期航班下，由業者自行規畫行程及調配班機。 (工商 ) #類出國 #降落 #行程 #擴大開放 #開放 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「類出國2.0」擬上路 將擴大開放國內不同點起降 16:562020/10/30 生活 翁章梁支持有條件開放萊豬 議員轟「不要當中央的說客」 13:302020/10/30 政治 法人壓低結算 台指期現貨大跌逾百點 04:102020/10/30 證券．權證 元旦連假離島管制航線 11／2開放訂位 12:012020/10/30 生活 明年元旦連假離島管制航線 下週一開放訂位 11:302020/10/30 生活 資訊月VR競技錦標賽 報名開跑 04:102020/10/30 產業特刊 系統更新 兩廳院雲端搶票不卡卡 04:102020/10/30 藝文副刊 賴正鎰：召開國是會議 推動商業泡泡 04:102020/10/30 財經要聞 中共五中公報 輕描和平統一 04:102020/10/30 兩岸要聞 十四五淡化成長率 攻高質量發展 04:102020/10/30 焦點新聞 生活熱門新聞 雙颱接力！第20號颱「閃電」生成 關鍵路徑曝：下周恐來台 - 生活 勞工注意！勞保費率明年調高至11.5％ - 生活 - 中央社 流感疫苗接種又爆災情 死亡個案再添3人 - 生活 聯絡簿上手繪「灌籃高手」 網看完跪了：老師會沒收 - 生活 台南米糕名店花30秒裝一碗 影片曝光網罵根本裝忙：再好吃也不去 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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