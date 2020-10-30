受疫情影響國人無法出國，不過國內類出國行程熱銷，交通部將推出「類出國2.0」計畫，飛機從桃園機場起飛後，將可降落台灣各地其他機場，飛時要3小時以上，預計套裝價格5500元以上。

根據民航局與業者的協調，「類出國2.0」是一種空中微旅行，不屬於國內包機航線，可飛到其他國家上空，還可以在不同的國內航點降落，在不影響現有國內航線定期航班下，由業者自行規畫行程及調配班機。

(工商 )