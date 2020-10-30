于子育（琇琴）在《俗女養成記》中飾演「嘉玲媽」，並以該劇獲金鐘迷你劇集女配角獎，她自虧雖未婚但常被喊「國民媽媽」。她劇中和陳竹昇搭檔夫妻檔，兩人過去曾在綠光劇團《再會吧 北投》當夫妻，這次二度搭檔已有好默契，于子育讚陳竹昇心思細膩、待人溫暖，會演也會指導表演、教她台語，兩人感情好到像「閨密」。

于子育為苦練台語，她會將台語台詞錄起來反覆聽，陳竹昇有時會提供2、3種語調，幫她突破台語障礙。劇中她婆婆楊麗音，也會從旁提供女性腔調或台語說法的建議。于子育練台詞到凌晨1、2點，有時會聽錄音聽到睡著，有次她夢到自己上台表演卻「失聲」，夢醒後發現自己真的發不出聲，才發現耳機線纏繞在脖子上，差點窒息。

劇中最後一場「嘉玲媽」與「大嘉玲」上演大和解，于子育坦言，現實中和角色經歷很類似，「現實生活中我也跟我的媽媽和解，曾經以為自己會早婚，也曾努力地談戀愛、認識人，但後來覺得結婚不是自己想要的，遲遲未走入婚姻讓父母擔心。」

隨著年紀的增長，于子育理解到生活的焦點和主導權要回到自己身上，「要自私一點」。她享受一個人的時光，不管是插花、繡花、書法、運動、唱歌、彈吉他樣樣來，興趣不受侷限，對於理想中的另一半，她表示「未必要結婚，希望價值觀相似，有個伴分享生活就好」。《俗女養成記》緊接《我的婆婆怎麼那麼可愛》，將於10月31日起每週六晚間21點公視主頻道播出。

在金鐘獎頒獎典禮上，于子育自嘲雖然未婚，但因飾演「嘉玲媽」角色，走在路上觀眾喜歡喊她「國民媽媽」。（公共電視提供）

于子育與陳竹昇在《俗女養成記》中飾演夫妻檔，于子育透露陳竹昇心思細膩、待人溫暖，既會演也會指導表演，無話不談，感情好到像「閨密」。（公共電視提供）

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