樂華娛樂旗下團體YHBOYS，是由一群13~16歲男孩組成的團體，主打少年的青春可愛，然而日前卻接連爆出醜聞，15歲成員張銘浩遭爆料搭訕20歲姊姊，且手段超齡鹹濕，而另一名16歲成員郭殿甲則被爆劈腿，前女友怒指他的渣男行徑，讓人看傻了眼。

微博日前出現一系列的掛，直指有小偶像和20歲姊姊熱戀，不但開口閉口都是寶貝，還暗示女方，「我們去民宿，做完我就給你送回去，寶貝，沒事，我給你送回去，放心寶貝」，還寂寞難耐地說，「弟弟受不了了」、「想要跟姐姐睡覺」，甚至直接說要將女方「吃掉」，露骨又肉麻的對話，連成年人看了都害羞。

女方本人也指出，張銘浩在兩人認識的第一天就毛手毛腳，坐計程車時用外套蓋住，狂摸女方大腿和胸部，到她家樓下甚至還想更近一步發展，對話紀錄曝光後讓網友全都驚呆，「我的媽，這看上去這麼小…說出來那些話，太嚇人了」。

張銘浩被爆料講話肉麻超齡。（圖/翻攝自微博）

張銘浩接連被爆料。（圖/翻攝自微博）

而另一名團員郭殿甲也被前女友爆出劈腿，套路和張銘浩差不多，都是先摸女方胸部，再要求要「吃掉」，前女友委屈地說，他們原本每天都會視訊或講電話，還會一起出去約會，兩人甚至約好要「一起長大」，郭殿甲也承諾，成年後要帶女方到台灣玩，沒想到最後卻是一場空。

女友本人爆料張銘浩在他們認識第一天就積極進攻。（圖/翻攝自微博）

郭殿甲的套路也一樣。（圖/翻攝自微博）

女方哭訴他們的感情都還沒徹底結束，郭殿甲就開始追新的獵物，還安撫她一個月之後再復合，讓她癡癡等待，但事發至今還是等不到一句道歉。超狗血的劇情竟然在未成年的孩子身上上演，讓網友都忍不住大翻白眼，「小朋友還是多讀點書吧」、「年齡加起來都沒有鞋碼大的小屁孩，天天生活在老阿姨都沒見識過的愛情裡」。

(中時新聞網)