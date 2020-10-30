勞保普通事故保險費率每兩年應調高0.5個百分點，勞保局今天表示，明年起費率將調高為11.5%（含就業保險費率1%），預估調高後每年可增加約新台幣197億元保費收入。

勞工保險條例規定，勞工保險普通事故保險費率每2年調漲一次費率，每次費率調高0.5個百分點，直到上限13%為止。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞工保險局納保組副組長吳依婷表示，明年1月1日起，勞工保險普通事故保險費率將調高為11.5%，扣除內含的就業保險費率1%，明年起以10.5%計算普通事故保險費。

吳依婷指出，為了讓投保單位了解普通事故保險費率將調整，已在9月份的保險費繳款單背面印製通函通知投保單位。

另外，配合明年基本工資調整，吳依婷說，預計11月中旬將明年起適用的勞工保險普通事故保險費分擔金額表放置在官網，並同步修改保險費金額試算系統，提供投保單位及被保險人上網計算明年應繳納保險費的服務。

吳依婷表示，初步估計，勞保費率調高後，每年可增加保費收入約197億元。（編輯：管中維）1091030

(中央社)