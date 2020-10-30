長榮大學鍾姓馬來西亞籍女學生遭勒斃，被害人家屬急著要來台，由於目前是新冠肺炎全球蔓延之際，內政部次長陳宗彥今天下午前往歸仁警分局慰勉專案小組，針對被害人家屬來台相關防檢疫問題，他說，將採類似「外交泡泡」方式在機場協助採驗。

陳宗彥今天下午前往歸仁警分局慰勉專案小組，認為相關人員的用心、努力，才能迅速偵破，將歹徒繩之以法，也希望民眾對台灣的治安要有信心。 面對鍾女遇害，陳宗彥神情嚴肅，備感遺憾痛心，至於學校後續安全維護等問題，他強調，會請市政府、區公所一起協助，努力落實。

陳宗彥提到，家屬來台相關事宜已與疫情指揮中心討論，會請警方、學校多聯繫，將採外交泡泡的方式，入境後會在機場協助採檢，陰性者除了必要行程，如協助檢方相驗工作，出門全程配戴口罩。

陳宗彥指出，若待超過3天以上，則是3天採檢1次，協助家屬免除居家檢疫的流程，會比較辛苦，但兼顧家屬 感受與疫情防治。

(中時 )