據日本共同社30日報導，1973年10月，為爭取使北方四島（俄稱南千島群島）領土談判取得進展，日本時任首相田中角榮訪問蘇聯，但就在此之前，美蘇卻交換了談判中蘇聯對日本不讓步的密約。國際新聞工作者春名幹男在30日發售的新著作中，根據美國外交文件披露上述情況。

春名表示，這印證了美國對1972年中日邦交正常化不信任感增強，為了圍堵田中的「自主外交」，曾試圖阻止北方四島領土談判進展。

該著作名為《洛克希德疑案 埋葬角榮放過巨惡》（角川發行）。春名在尼克森紀念圖書館發現的外交文件中記載了密約內容。

著作中指出，當年美國國安顧問季辛吉在與蘇聯駐美大使杜布萊寧（Anatoly Dobrynin）的會談中提出「美國不會強迫日本實施反蘇政策，因此期待獲得蘇聯的回報」。美方欲阻止田中希望的日蘇談判進展，蘇聯方面接受了這一意向，蘇共中央總書記布里茲涅夫因此答覆傳達稱「完全不考慮對（北方）四島進行讓步」。

蘇方在答覆中稱「對於（日蘇共同宣言中寫明移交）的兩島將採取某種行動」，留下了餘地，但在日蘇首腦會談中完全沒有讓步。

美國時任總統尼克森1972年訪問中國，當時正值美國與蘇聯簽署《第一階段限制戰略核武器條約》（SALT Ⅰ），致力於緩和緊張局勢的時期。春名在著作中指出「（蘇聯）重視美蘇關係，為了避免美方誤解貫徹了對日強硬姿態」。

另一方面，春名稱密約報復自主外交的含義很強，表示「這並不表明美國長期反對（解決北方四島領土問題）」。

日本北海道以北的齒舞、色丹、國後、擇捉四島被日方稱為北方四島。這些島嶼二戰前屬於日本，二戰後被蘇聯占領。蘇聯解體後俄羅斯作為繼承國，仍實際控制北方四島。日本拒絕承認俄羅斯擁有北方四島主權，導致兩國自二戰結束後，始終未能簽署和平條約，正式結束交戰狀態。

(中時 )