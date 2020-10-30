正值拜登兒子韓特（Hunter Biden）「電郵門」在大選前發酵之際，美國國家廣播公司（NBC）指出，就在韓特「電郵門」爆料前一個月，一份在右派盛傳的情報報告當時就指控韓特與大陸掛勾，但這份自稱是來自「颱風調查」的報告，其作者自稱為瑞士分析師「阿斯彭」（Martin Aspen）根本不存在，令外界質疑又是一起欲左右選舉的陰謀論。

NBC報導指出，根據研究假訊息的研究人員透過公開資訊指出，自稱是瑞士安全分析師阿斯彭完全是虛構人物，他的照片是透過人工智慧合成，而在他個人履歷中的先前任職情報研究公司中，並未有這位人物的工作紀錄；且根據公開紀錄與社群媒體搜尋，在瑞士也沒有阿斯彭這位人物。

而最早貼出這份報告的部落客鮑爾丁教授（Christopher Balding）被NBC問到相關問題時，也承認部分報告內容是他所撰寫，且阿斯彭是虛構人物，根本不存在。報導稱，這份虛構報告，與川普密友朱利安尼爆料給《紐約郵報》的「電郵門」內容，都成為抹黑拜登陰謀論的一部分。

報導稱，這份「颱風調查」（Typhoon Investigations）報告最初是出現在匿名部落格「情報季刊」（Intelligence Quarterly）中，並由曾任北京大學匯豐商學院的鮑爾丁助理教授所張貼。

鮑爾丁向NBC表示，大約在2個月前已向媒體交一份關於韓特在大陸活動的報告，但他們都果斷拒絕報導，並強調他並未撰寫該份報告，但知道是誰寫的；不過，鮑爾丁之後又向NBC改口稱「關於前言與回顧等部分內容是自己寫的」，但強調外界基於假訊息的擔憂，相關報告引用必須要從已為大眾接受的公共來源，這一點至關重要。

至於為何要用「阿斯彭」虛構人名，鮑爾丁表示純粹用來發布報告用的，但基於個人以及職業風險因素，主要作者要求匿名。而鮑爾丁也聲稱，該報告是由香港《蘋果日報》委託撰寫的，而一位《蘋果》的發言人也確認曾與他在該份報告上合作。

此外，除了在部落格上張貼報告外，他還在川普的前策士班農（Steve Bannon）的podcast節目，以及大紀元時報等極端右翼媒體上宣傳這份報告，而「情報季刊」部落格也成為保守與陰謀論社群最主要的資訊來源之一，特別是當前最備受關注的陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）。

不過，台灣《蘋果日報》聲明指出NBC報導內容嚴重謬誤，並聲明指出《蘋果》從未委託任何人寫該份報告，或參與此一調查報告製作、撰寫相關事情，也未接觸來自NBC的任何查詢，要求NBC應立即更正澄清。

(中時新聞網)