買房一向是許多人的夢想，但也有人認為房價被炒得太誇張，有錢也寧可租屋不願買房，反而把錢拿去投資更有利。一名不想買房的網友表示，他和老婆年薪加起來260萬，他們想將資產都丟到指數型投資（ETF），年年投入100~150萬台幣，在年報酬率5%的狀況下，根據72法則，約14年可以讓投入翻倍，而買房10~20年要翻倍太難了。

原PO在PTT Women Talk發文表示，老實說買不買房這議題，他總是反反覆覆的，直到前陣子他才下定決心不買房，周遭朋友同學真的人人在買房，今年他少說就參加了三個入厝Party，因為他發現投報率更高的投資方式。假設每年固定投入100至150萬到指數型投資，年報酬率都有5%（這是非常保守的估計，實際上只會更高），在年報酬率5%的狀況下，大約14年就可以讓投入金額翻倍漲。

但是房子的投報率呢？從2004年漲到現在，假設現在買一間1000萬的老公寓，過了14年可以翻倍成2000萬嗎？在老齡少子化的台灣不太可能，也不看好。他相信都會區的房價，過了10年還是只漲難跌，因此「無腦年化報酬 5%+ vs 買房多久可以翻倍」，從穩定性與投報率來看，他認為指數型投資都勝於購入房產。

貼文一出，不少網友認同不買房，「同意！不一定要買房，在台北用租的啦，市中心不要想，外圍可以緩一緩」、「你不買就是不買，貪婪建商」、「不要買啊 ，日本房價就是個例子」、「推一個，現在房價那麼貴，還不如用租的，如果大家都用租的話，買房需求降低，也許房價就會慢慢跌下來了XD」、「這輩子就算中樂透也不想買」。

不過，也有許多網友指出，沒有任何一項投資是穩賺不賠的，也沒有任何保證指數型投資年報酬會固定5%以上，「沒有保證5%這種商品」、「又是一個覺得股市只漲不跌的」、「有這麼穩的5%大家來買就好了」、「哪有穩賺不賠的投資」、「其實很希望您十年後上來分享看看投資的心得，目前看一堆人，說0050多穩多穩我也是很納悶」、「買1000萬房可以用1.3%利率借800萬，但不可能用1.3%利率借錢買EFT； 1000萬重劃區大樓14年，租金加房價確實可能超過2000萬，房租上升基本上是榜定通膨比率」、「你以為你高槓桿，買房才是真正高槓桿，有人一成本金就能買房了，利率還比什麼借券成本低超多，你只是不懂玩」。

另外，還有網友表示，依原PO的收入，根本買房兼投資不衝突，「可以買房又買ETF，結案」、「小孩子才做選擇，都買」、「原PO這個，可以兩邊都投入，賺更多」、「這根本就不衝突，窮人才需要做選擇題」。

(中時新聞網)