30日在岸人民幣收漲102基點 17:012020/10/30 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新浪財經報導，30日下午4時30分，在岸人民幣兌美元官方收報6.7002，較上一交易日官方收盤價6.7104升值102基點，較上日夜盤收盤漲159點。 另據中國外匯交易中心數據顯示，30日人民幣兌美元中間價報6.7232，較上一個交易日調升28基點，結束連續五日下調，暫時脫離兩周以來低位。 (工商 ) #基點 #在岸人民幣 #官方 #收漲 #財經 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸公募基金 前三季大賺1兆人民幣 04:102020/10/30 全球財經 《電子零件》致伸降低客戶集中度 高毛利新事業營收占比UP 10:342020/10/30 財經 信錦2021營收 將重返百億 04:102020/10/30 證券．權證 中金將回歸A股募股逾人民幣130億元 阿里巴巴入股加持 11:202020/10/30 財經 《半導體》聯發科Q4需求穩健 營收力拚持平 16:482020/10/30 財經 《美股掃瞄》憧憬科技巨頭財報＋美GDP成長強勁 華爾街股市反彈 08:352020/10/30 財經 第三季賺翻＋在美官司和解 聯電雙喜臨門 04:102020/10/30 財經要聞 A股早盤開高走低 汽車類股領漲 蘋概股走軟 12:592020/10/30 財經 陸股CDR首秀 九號公司漲逾倍 04:102020/10/30 全球財經 《日股》日股收黑 創3個月來最大單周跌幅 15:232020/10/30 財經 財經熱門新聞 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 大選剩3天要逃命？專家爆美股最恐怖殺盤 - 財經 散戶驚嚇！台積電又殺了 大咖狠倒貨原因曝光 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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