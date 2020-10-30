新浪財經報導，30日下午4時30分，在岸人民幣兌美元官方收報6.7002，較上一交易日官方收盤價6.7104升值102基點，較上日夜盤收盤漲159點。

另據中國外匯交易中心數據顯示，30日人民幣兌美元中間價報6.7232，較上一個交易日調升28基點，結束連續五日下調，暫時脫離兩周以來低位。

(工商 )